Головна Фінанси Українцям надходять листи від податкової — що з ними не так

Українцям надходять листи від податкової — що з ними не так

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 18:23
Оновлено: 18:27
Аферисти розсилають небезпечні листи від імені Податкової служби — яка ознака шахрайства
Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

Шахраї в Україні, використовуючи Державну податкову службу, надсилають громадянам фейкові листи зі шкідливою інформацією. Відкривати отриману на пошту інформацію вкрай небезпечно.

Як написав у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін, надіслані шкідливі дані можуть знищити гаджети, паролі і, можливо, навіть фінанси. 

Підроблені листи від "податкової"

За словами Сімутіна, користувачам з підроблених поштових адрес rada@tax.gov.ua та noreply@tax.gov.ua надходять листи ніби із податкової з постановою про штраф. Адвокат також опублікував скриншоти таких листів, які йому надав один із підписників: 

null
Підроблені шахраями листи від податкової. Фото з Telegram-каналу Романа Сімутіна

"Не відкривайте і нічого не завантажуйте. У разі сумнівів уточніть факт надсилання листа безпосередньо у ДПС", — написав Роман Сімутін. 

У Державній податковій службі також відреагували на інформацію про активізацію шахраїв. У пресслужбі зазначили, що фішингові повідомлення спрямовані на те, щоб отримати конфіденційні дані користувачів або інсталювати шкідливе програмне забезпечення на їхні комп’ютери. Аферисти активно використовують архіви .zip та .rar, а також виконувані файли з розширенням .exe або .scr, які здатні інфікувати систему вірусами або троянами.

Експерти попереджають, що прикріплені у повідомленнях файли краще не відкривати, в інакшому разі — активується шкідлива програма, а шахраї отримають віддалений доступ до комп’ютера жертви. 

"ДПС не здійснює відправлення таких повідомлень, а електронні адреси, з яких надсилаються ці листи, не належать ДПС", — попередили у держструктурі. 

Ще фахівці радять:

  • не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах;
  • дотримуватися правил особистої кібергігієни;
  • бути обережними та уважними навіть якщо адреса електронної пошти здається легітимною — зловмисники можуть маскувати адресу відправник. 

Також краще перевіряти достовірність надісланого листа та підтвердити факт його надсилання, якщо є така можливість.

Раніше ми розповідали, що шахраї вже "полюють" за майбутніми отримувачами зимової допомоги. Так, аферисти почали пропонувати українцям отримати фейкові картки нібито для нарахування виплати у 6,5 тисячі гривень. Також ми писали, що багато українців хоч раз у житті отримували дивні дзвінки, коли на іншому кінці мовчали і за кілька секунд кидали слухавку. Це можуть бути шахраї й відомо, чому вони так роблять. 

Податкова служба афера гроші фінанси шахраї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
