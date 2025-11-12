Аферисты рассылают опасные письма от имени Налоговой службы —какой признак мошенничества

Человек за компьютером. Фото: Unsplash

Мошенники в Украине, используя Государственную налоговую службу, присылают гражданам фейковые письма с вредоносной информацией. Открывать полученную на почту информацию крайне опасно.

Как написал в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин, присланные вредоносные данные могут уничтожить гаджеты, пароли и, возможно, даже финансы.

Поддельные письма от "налоговой"

По словам Симутина, пользователям приходят письма будто из налоговой с поддельных почтовых адресов rada@tax.gov.ua и noreply@tax.gov.ua с постановлением о штрафе. Адвокат также опубликовал скриншоты таких писем, которые ему предоставил один из подписчиков:

Поддельные мошенниками письма от налоговой. Фото из Telegram-канала Романа Симутина

"Не открывайте и ничего не загружайте. В случае сомнений уточните факт отправки письма непосредственно в ГНС", — написал Роман Симутин.

В Государственной налоговой службе также отреагировали на информацию об активизации мошенников. В пресс-службе отметили, что фишинговые сообщения направлены на то, чтобы получить конфиденциальные данные пользователей или установить вредоносное программное обеспечение на их компьютеры. Аферисты активно используют архивы .zip и .rar, а также исполняемые файлы с расширением .exe или .scr, которые способны инфицировать систему вирусами или троянами.

Эксперты предупреждают, что прикрепленные в сообщениях файлы лучше не открывать, в противном случае — активируется вредоносная программа, а мошенники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы.

"ГНС не осуществляет отправку таких сообщений, а электронные адреса, с которых направляются эти письма, не принадлежат ГНС", — предупредили в госструктуре.

Еще специалисты советуют:

не открывать вложения в подозрительных электронных письмах;

соблюдать правила личной кибергигиены;

быть осторожными и внимательными даже если адрес электронной почты кажется легитимным — злоумышленники могут маскировать адрес отправителя.

Также лучше проверять достоверность отправленного письма и подтвердить факт его отправки, если есть такая возможность.

Ранее мы рассказывали, что мошенники уже "охотятся" за будущими получателями зимней помощи. Так, аферисты начали предлагать украинцам получить фейковые карточки якобы для начисления выплаты в 6,5 тысячи гривен. Также мы писали, что многие украинцы хоть раз в жизни получали странные звонки, когда на другом конце молчали и через несколько секунд бросали трубку. Это могут быть мошенники и известно, почему они так делают.