Податкові перевірки до кінця 2025 року — що мають знати підприємці

Державна податкова служба України розширила свій план перевірок на 2025 рік. В оновлений список потрапили компанії та ФОПи зі сфер оптової торгівлі, агропромисловості, харчового виробництва, логістики та ритейлу.

Про це повідомляє Опендатабот.

Детальніше про перевірки

Відомо, що понад 4 тисячі представників бізнесу перевірять до кінця цього року. Це на 122 перевірки більше, ніж у попередній версії графіка. Найбільша кількість перевірок на бізнес очікує у грудні – 482.

Кого перевірятимуть податківці

Найменше "пощастить" тим, хто працює в Києві — кожна п’ята перевірка відбуватиметься у столиці (219). Також діяльність підприємців перевірятимуть у:

Дніпропетровській області – 122 перевірки;

Одеська область – 114;

Львівська область – 79;

Полтавська – 60.

Кого перевірить Податкова служба до кінця 2025 року. Скриншот: Опендатабот

Очікувати інспекторів варто бізнесам та компаніям зі сфер оптової торгівлі (272), сільського господарства (119), виробництва харчових продуктів (76), складського господарства та логістики (64), роздрібної торгівлі (49).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що бізнес можеш створити умови, за якими податківцям буде нецікаво перевіряти їхню діяльність. Для цього потрібно знизити податкові ризики. Наприклад, уникнути проблем можна, якщо користуватися реальними юридичними адресами та обирати надійних контрагентів. Також ДПС може зацікавити невчасна сплата податкового зобов’язання, наявність боргів і неправильне відображення фінансово-господарських операцій.

Раніше ми розповідали, що деяких українців звільнили від сплати ЄСВ. Відомо, хто отримав такий привілей. Дізнавайтесь також, які податки сплачують громадяни під час продажу квартири.