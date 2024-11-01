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Українцям компенсують вартість оренди житла — умови програми

1 листопада 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Гроші на оренду житла — де можна отримати компенсації у листопаді
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Частина українців у Вінницькій та Дніпропетровській областях можуть отримати грошові компенсації на оренду житла. В рамках програми допомоги Гуманітарний фонд для України (UHF) будуть підтримані фінансово внутрішні переселенці.

Про це повідомив пресцентр благодійного фонду "Право на захист".

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Відповідну фінансову допомогу надаватиме Гуманітарний фонд для України (UHF) протягом пів року.

Грошова допомога буде надана ВПО, які були вимушені переміститися після початку повномасштабної війни, і не отримували допомоги на оренду житла від інших благодійників.

Також треба належати до таких категорій:

  • проживання у місцях тимчасового проживання, здатні оплачувати приватну оренду житла після завершення терміну дії програми;
  • проживання в місцях тимчасового проживання, проте загрожує виселення (у школах/дитячих садках);
  • проживання в орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в місця тимчасового проживання;
  • недавно прибули з небезпечних регіонів (до одного року), котрі не бажають проживати в таких гуртожитках.

Потрібно мати бодай один із критеріїв вразливості:

  • неповна родина з одним із батьків з неповнолітньою дитиною, громадянами похилого віку від 55 років;
  • родину очолюють люди похилого віку від 55 років з неповнолітніми дітьми;
  • є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).

Такі громадяни мають бути спроможні надалі оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду надання грошової допомоги. Родина мусить потім сама знайти житло для оренди та оплатити перші два місяці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді 2024 року деякі громадяни зможуть подати заявки на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати у 3,6 тис. гривень на три місяці можна буде оформити у Черкаській області.

Також ми писали, що діє урядова програма "Дитина не одна", що передбачає підтримку родин, котрі тимчасово утримують дітей, залишених без батьківського піклування. Максимально виплачують на дітей по 3,5 прожиткових мінімуми.

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