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Грошова допомога у 3,6 тис. грн — де приймають заявки на виплати

31 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога від ООН у листопаді — де можна отримати 3,6 тис. грн
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У листопаді 2024 року деякі громадяни зможуть подати заявки на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати у 3,6 тис. гривень на три місяці можна буде оформити у Черкаській області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Сума грошової допомоги та кому доступна

У рамках дії програми УВКБ ООН можна отримати 3,6 тис. грн на одну особу, тобто за три місяці — по 10,8 тис. грн. Розмір виплат для всіх однаковий. Таку суму розрахують на основі мінімального споживчого кошика, торік виплати були менші — 2,2 тис. грн.

Фінансову допомогу у Черкаській області будуть надавати тільки деяким категоріям населення: внутрішнім переселенцям, які виїхали з власного житла упродовж останніх пів року; громадянам, які повернулись з-за кордону після залишення осель; особам, які повернулися на колишню адресу проживання після того, як перемістилися в інші регіони країни після початку повномасштабної війни.

Необхідно мати хоча б один із критеріїв вразливості:

  • неповна родина з одним із батьків з неповнолітньою дитиною, громадянами похилого віку від 55 років;
  • родину очолюють люди похилого віку від 55 років з неповнолітніми дітьми;
  • є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).

Громадяни, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати і соціально-економічним вимогам. Так, місячний дохід не може бути вищий за 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Допомога передбачена для тих осіб, які ще не отримували підтримку від УВКБ ООН або інших благодійних організацій.

Як можна оформити виплати

Пункт прийому заявок працюватиме з 4 листопада за звичайним графіком за адресою:

  • м. Черкаси вул. Благовісна, 227.

При собі потрібно мати оригінали документів на кожного члена родини, з переліком можна ознайомитися за посиланням.

"Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — повідомляють організатори.

Що ще варто знати

Нагадаємо, діє урядова програма "Дитина не одна", що передбачає фінпідтримку родин, котрі тимчасово утримують дітей, залишених без батьківського піклування. Максимально виплачують на дітей по 3,5 прожиткових мінімуми.

Також ми писали, що у Вінницькій та Дніпропетровській областях доступна грошова допомога на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Виплати від Гуманітарного фонду для України (UHF) надаватимуть протягом шести місяців.

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