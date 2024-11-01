Деньги на аренду жилья — где можно получить компенсации в ноябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть жителей Украины в Винницкой и Днепропетровской областях могут получить денежные компенсации на аренду жилья. В рамках программы помощи Гуманитарный фонд для Украины (UHF) будут поддержаны финансово внутренние переселенцы.

Об этом сообщил пресс-центр благотворительного фонда "Право на защиту".

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Соответствующую денежную помощь будет оказывать Гуманитарный фонд для Украины (UHF) в течение полугода.

Денежная помощь будет предоставлена ВПЛ, которые были вынуждены переместиться после начала полномасштабной войны, и не получали пособия по аренде жилья от других благотворителей.

Также нужно относиться к следующим категориям:

проживание в местах временного проживания, способны оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы;

проживание в местах временного проживания, однако грозит выселение (в школах/детских садах);

проживания в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в места временного проживания;

недавно прибыли из опасных регионов (до одного года), не желают проживать в таких общежитиях.

Нужно иметь хотя бы один из критериев уязвимости:

неполная семья с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком, пожилыми гражданами от 55 лет;

семью возглавляют пожилые люди от 55 лет с несовершеннолетними детьми;

есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

Такие граждане должны в дальнейшем оплачивать частную аренду жилья в конце периода предоставления денежной помощи. Семья должна сама найти жилье для аренды и оплатить первые два месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года некоторые граждане смогут подать заявки на получение финансовой помощи УВКБ ООН. Выплаты в 3,6 тыс. гривен в три месяца можно будет оформить в Черкасской области.

Также мы писали, что действует правительственная программа "Ребенок не один", предусматривающая поддержку семей, временно содержащих детей, оставленных без родительской опеки. Максимально выплачивают на детей по 3,5 прожиточных минимума.