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Украинцам готовят налоговый "сюрприз" — какие грозят последствия

15 мая 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Акциз на горючее вырастет — какие грозят последствия для экономики
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.

Об этом рассказал глава Ассоциации Руслан Соболь, пишет издание РБК-Украина.

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Угрозы от повышения акциза на горючее

По словам эксперта, план по повышению акциза на горючее будет иметь негативную цепную реакцию.

Так, инициатива Кабинета Министров способна спровоцировать волну закрытия бизнесов и повысить уровень безработицы в стране, неблагоприятно повлиять на цены. Все отрицательные проявления новшества лягут на плечи простого населения.

"Последствия повышения акциза очень просты. Бизнес не может дотировать производство продукции или услуг. Поэтому в конце концов, как и всегда, за эти повышения заплатим мы с вами — как конечные потребители, как граждане. Мы должны осознать, что все происходящее — это не где-то там для бизнеса или для военных. Мы с вами просто заплатим немного больше. Чуть похуже будем жить. Чуть потуже подтянем ремни", — рассказал руководитель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса.

В результате повышение ударит по бизнесу, поскольку во время военного положения работать довольно сложно и без увеличения налогов. Есть угроза, что некоторые компании будут вынуждены свернуть бизнес.

"Кто-то выдержит, а кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы. Это увеличит нагрузку на рынок труда и повысит безработицу. Это последствия, которые могут быть", — подчеркнул Руслан Соболь.

Инициатива по повышению акцизов

Ранее Кабинет министров поддержал законопроект, предусматривающий повышение акцизов на горючее. Такое решение объяснили необходимостью выполнения директивы 2003/96/ЕС. А именно — статьи 353 Соглашения об ассоциации и приложения XXVIII к главе 4 "Налогообложение" раздела V "Экономическое и отраслевое сотрудничество". В итоге документ приблизит ставки акцизного налога к минимальному уровню, установленному в Евросоюзе.

Проект закона предлагает установить следующие ставки акцизного налога:

  • для бензина — 359 евро за 1 тыс. л;
  • для газойля (дизельное топливо) — 330 евро за 1 тыс. л;
  • для сжиженного газа — 277 евро за 1 тыс. литров.

Законопроект должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине власти могут повысить размеры основных налогов. Над соответствующими изменениями работают в Министерстве финансов, которые вскоре будут переданы на рассмотрение в парламент.

Также мы писали, что Кабинет министров уволил часть граждан от требования арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Согласно принятому постановлению, такие правила будут действовать в период военного положения.

налоги
экономика
топливо
акцизы
автогаз

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