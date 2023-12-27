Пальне в Україні — що буде з цінами на автогаз та бензин у 2024 році

Водій на автозаправці. Фото: Avtosota

Експерти розповіли, що чекає український ринок пального у найближчому майбутньому. Зокрема, оцінили вартість скрапленого газу, з огляду на налагодження постачань.

Про це розповів народний депутат, член Фінансового комітету ВРУ Олексій Устенко під час загальнонаціонального марафону.

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Ситуація на ринку пального

Нардеп прогнозує, що ціна на автомобільний газ в країні надалі буде знижуватися, адже деякі партії були затримані на українсько-польському кордоні через блокаду перевізників з 6 листопада 2023 року.

Він зауважив, що автогаз подорожчав саме через цей фактор, однак зараз вже спостерігається поступове зниження вартості.

Так, гуртова ціна на автогаз становить 23 грн/л. Це впливає на роздрібну вартість на автозаправних станціях країни.

"Сьогодні на заправках ми бачимо, що ціна потрохи знижується і вона складає десь 31, 30 або 29,50 грн. Але факт у тому, що ціна буде продовжувати зменшуватися. За рахунок того, що зараз дешева гуртова ціна, і поступово дорогий ресурс буде розпродаватися, і замість нього буде більш дешевий. Та ж сама історія щодо бензину і дизельного пального", — пояснив член Фінансового комітету ВРУ.

Які прогнозують ціни у 2024-му

Як прогнозує Національний банк, під кінець року зростання цін на пальне має пришвидшитися, однак у 2024 році очікується стабілізація вартості через поступове зниження світової ціни на "чорне золото".

"З наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту", — йдеться у прогнозі НБУ.

Що стосується автогазу, то у разі ухвалення нового рівня акцизу на газ, він неминуче подорожчає. За даними голови Фінансового комітету Данила Гетманцева, в уряді планують запровадити новий акциз вже у 2024 році, він може зрости з чинних 52 до 170 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 27 грудня на українських автозаправних станціях середні ціни на пальне дещо зросли. Автогаз подешевшав на 24 копійки, до 31,36 грн/л. Кілька днів тому газ коштував 33,09 грн/л. Ціна на А-95 становить 51,51 грн/л, а на А-92 — 48,61 грн/л.

Також ми писали, що на думку експерта Сергія Куюна, невдовзі ціни на автогаз опустяться нижче позначки 30 грн/л, а ще за кілька днів — цілком ймовірно, що до 27 грн/л і навіть нижче.