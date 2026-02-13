Імпорт електроенергії зріс на 1 ГВт — як змінилися графіки відключеннь світла для українців

Вулиця без освітлення. Фото: Новини.LIVE

Після підвищення цінових лімітів на спотовому ринку електроенергії, Україні вдалося отримувати більше імпортного струму. Завдяки цьому відключення світла скоротилися від 1 до 1,5 черг.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Імпорт електроенергії й відключення світла

За словами урядовця, після рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка 16 січня 2026 року дозволила підвищити граничні ціни на електроенергію на спотових ринках, імпорт електроенергії суттєво зріс. Йдеться про майже1 ГВт додаткової потужності, яку отримала українська енергосистема.

Завдяки цьому, як підкреслив Денис Шмигаль, графік відключень світла населення скоротився на 1— 1,5 черги.

Це ключовий момент, який був важливим для нас у заведенні імпорту, щом ми компенсували 1 ГВт, якого не вистачало і який неможливо було купити при попередньому низькому прайс-кепі", — сказав Шмигаль.

Очільник міністерства енергетики також додав, що цінові обмеження були переглянуті через те, що на європейських ринках електроенергія подорожчала.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у січні 2026 року держкомпанії імортували рекордний добовий об'єм електроенергії від початку року. Його обсяг сягнув 41,987 ГВт*год. Вже 31 січня 2026 року Кабмін України вирішив збільшити імпорт електроенергії, щоб стабілізувати енергосистему, яка потерпала від сильних морозів та постійних російських ударів.

Раніше ми розповідали, що з 6 лютого в Україні триває реєстрація на нову фінансову допомогу. Так, держава виплачуватиме по 20 000 гривень працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які щоденно ліквідовують наслідки російських терористичних ударів. Ще писали, як довго для українців діятимуть графіки відключень світла. Відомо, за яких умов їх можуть скасувати.