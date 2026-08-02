Мінімальна пенсія у 6 200 грн: який статус гарантує право на підвищену виплату

Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні громадянам за наявності особливого статусу управління Пенсійного фонду зобов'язані нараховувати підвищений розмір мінімальної пенсії у 6 200 грн. Відомо, яка категорія населення похилого віку має право на відповідну гарантію у 2026 році.

Про особливості нарахування виплат розповідають Новини.LIVE.

Хто має право на мінімальну пенсію у 6 200 грн

За інформацією Пенсійного фонду, відповідно до статті 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" гарантовані підвищені суми виплат передбачені учасникам бойових дій (УБД). Для визначення права на такий вид пенсії потрібно отримати відповідний статус.

Загалом для УБД передбачаються окремі фінансові преференції у разі виходу на пенсію. А саме:

Призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 55/50 років;

Надання щомісячної доплати у 25% від суми мінімальної пенсії (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, затверджений на початок календарного року);

Призначення щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття;

Виплату державної адресної допомоги до пенсії у разі меншої суми пенсійної виплати разом з надбавками, підвищеннями та індексацією до мінімально гарантованого розміру, визначеного для цієї категорії громадян.

Щомісячні пенсійні виплати для громадян зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають стартувати з суми 6 197 грн.

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"Передбачено, що учасникам бойових дій у разі, коли їх щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 6 197 грн, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2026 році сума щомісячної доплати у 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 595 грн) становить 648 грн.

Які ще переваги мають учасники бойових дій

Також наявність статусу учасника бойових дій наділяє громадян додатковими гарантіями у вигляді більш раннього виходу на заслужений відпочинок. За чинними правилами, пенсії за віком достроково можуть призначити за таких умов:

вихід на пенсію чоловіків — за досягнення 55 років/наявності від 25 років страхового стажу;

вихід на пенсію жінок — за досягнення 50 років/наявності від 20 років страхового стажу.

Кінцева сума пенсії учасників бойових дій буде індивідуальною, оскільки залежатиме від загального страхового стажу та отриманого рівня офіційного грошового забезпечення, з якого були сплачені внески.

Щоб оформити пенсію учасник бойових дій має подати документи до сервісного центру ПФУ або через портал. Пенсію призначать на основі:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

посвідчення учасника бойових дій;

військового квитка/документів про несення служби;

довідки про участь у заходах із забезпечення оборони України;

трудової книжки/інших документв, що підтвердять стаж;

довідки про заробітну плату.

Також для бійців діють особливі умови: у разі повернення на військову службу, виплату раніше оформленої пенсії не припинять, а після повторного звільнення — переглянуть на основі набутих додаткових років служби.



Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні завдяки дії президентської програми передбачені вікові компенсаційні доплати для трьох категорій громадян. Розміри підвищень коливатимуться від 300 до у 570 грн. Відповідне право надали громадянам, віком більш ніж 70 років, якщо сумарна виплата разом з усіма доплатами та підвищеннями не перевищує 10 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що деяким пенсіонерам ПФУ виплатить близько 13 000 грн у серпні. Підвищену суму мінімального рівня пенсії гарантують тим, хто має певний статус. На таку підтримку можуть розраховувати родичі військових, які загинули, захищаючи країну від агресії РФ. Відомо, які саме категорії будуть забезпечені посиленими соцгарантіями.