Пенсії та доплати: яким категоріям нарахують разово 1 000 грн до 24 серпня

Чоловік похилого віку, гроші у гаманці. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 24 серпня регіональні управління Пенсійного фонду України (ПФУ) зобов'язані нарахувати для окремих категорій громадян додаткові суми до пенсій. Згідно з розпорядженням уряду, передбачається кілька видів разових доплат залежно від особливих статусів, зокрема дехто отримає 1 000 грн.

Про те, кому ПФУ нарахує доплати, розповідають Новини.LIVE.

Хто з пенсіонерів отримає 1 000 грн до 24 серпня

За даними Пенсійного фонду, у наступному місяці очікується реалізація постанови уряду №602 щодо виплат, присвячених Дню Незалежності України, за такими законами:

закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцахисту";

закон "Про жертви нацистських переслідувань".

Йдеться про разові виплати, термін нарахування яких перенесли кілька років тому на цю дату, а раніше надавали низці категорій громадян до 9 травня.

Передбачаються різні суми виплат, зокрема грошову допомогу у розмірі 1 000 грн нарахують у тому числі пенсіонерам, які мають статуси:

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Учасника бойових дій (УБД); Постраждалого учасника Революції Гідності; Колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання; Колишніх дітей батьків, народжених у місцях примусового тримання.

Окрім того, нарахують допомогу у розмірі 450 грн учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, насильно вивезених на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників протистояння націонал-соціалістського режиму у тилу.

Виплату у 650 грн виплатять членам сімей загиблих чи померлих ветеранів війни та захисників країни, окремим категоріям вдів та вдівців.

Найбільші виплати нарахують для пенсіонерів з інвалідністю у зв'язку з війною та колишнім малолітнім (до 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання.

Кошти нададуть, якщо інвалідність настала через загальні хвороби, трудове каліцтво та інші причини. А саме:

для І групи — 3 100 грн.

для ІІ групи — 2 900 грн;

для ІІІ групи — 2 700 грн

Також допомогу у 3 100 грн виплатять громадянам, які мають особливі заслуги перед країною.

Як нараховуватимуть пенсіонерам виплати

Більшості людей похилого віку нарахують разову допомогу до Дня Незалежності без додаткових звернень, однак декому необхідно буде написати окрему заяву та подати до сервісного центру ПФУ або Центру надання адмінпослуг за адресою проживання/фактичного перебування. Згідно з правилами, виплати надійдуть:

в автоматичному режимі — для пенсіонерів разом із пенсією за серпень без додаткових звернень.

через звернення — непрацюючим ветеранам та особам, які не є пенсіонерами.

Необхідно до заяви також додати:

реквізити документа, що підтвердить особу;

ідентифікаційний код;

реквізити посвідчення особи, що передбачає право на допомогу;

номер рахунку в банку.

Також у Пенсійному фонді додали, що уточнити спосіб надходження виплат слід у будь-якому відділенні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у кого пенсія може зрости на 54%. У ПФУ пояснили, що сума підвищиться у разі відтермінування виходу на заслужений відпочинок. Зокрема, пенсія зросте на 0,5% за кожен місяць, якщо вихід відкладуть до п'яти років. А якщо ж пенсію оформлять через понад п'ять років, то після отримання права на неї, доплата зросте до 0,75% за місяць.

Також Новини.LIVE писали, яка буде пенсія на заслуженому відпочинку, якщо людина отримувала заробітну плату у 20 000 грн під час трудової діяльності та наявності стажу у 33 роки. В основному сума залежить від розміру доходу. Громадяни можуть визначити те, на яку пенсію претендуватимуть, за рахунок спеціального пенсійного калькулятора.