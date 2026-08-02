Минимальная пенсия в 6 200 грн: какой статус гарантирует право на повышенную выплату

Пожилой мужчина, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине гражданам, имеющим особый статус, органы управления Пенсионного фонда обязаны начислять повышенную минимальную пенсию в размере 6 200 грн. Известно, какая категория населения пожилого возраста имеет право на соответствующую гарантию в 2026 году.

Об особенностях начисления выплат рассказывают Новини.LIVE.

Кто имеет право на минимальную пенсию в размере 6 200 грн

По информации Пенсионного фонда, в соответствии со статьей 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" гарантированные повышенные суммы выплат предусмотрены участникам боевых действий (УБД). Для определения права на такой вид пенсии необходимо получить соответствующий статус.

В целом для УБД предусмотрены отдельные финансовые преференции при выходе на пенсию. А именно:

Назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 55/50 лет;

Предоставление ежемесячной доплаты в размере 25% от суммы минимальной пенсии (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, утвержденный на начало календарного года);

Назначение ежемесячной целевой денежной помощи на проживание;

Выплата государственной адресной помощи к пенсии в случае, если сумма пенсионного пособия вместе с надбавками, повышениями и индексацией меньше минимально гарантированного размера, установленного для этой категории граждан.

Ежемесячные пенсионные выплаты для граждан со статусом участника боевых действий (УБД) должны начинаться с суммы 6 197 грн.

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"Предусмотрено, что участникам боевых действий в случае, если их ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 6 197 грн, таким лицам выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, недостающей до указанных размеров", — говорится в сообщении.

В частности, в 2026 году сумма ежемесячной доплаты в размере 25 % от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 595 грн) составляет 648 грн.

Какие еще преимущества имеют участники боевых действий

Кроме того, наличие статуса участника боевых действий предоставляет гражданам дополнительные гарантии в виде более раннего выхода на заслуженный отдых. Согласно действующим правилам, пенсии по возрасту могут быть назначены досрочно при следующих условиях:

выход на пенсию мужчин — по достижении 55 лет/при наличии от 25 лет страхового стажа;

выход на пенсию женщин — по достижении 50 лет/при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Окончательная сумма пенсии участников боевых действий будет индивидуальной, поскольку будет зависеть от общего страхового стажа и полученного уровня официального денежного обеспечения, с которого уплачивались взносы.

Для оформления пенсии участник боевых действий должен подать документы в сервисный центр ПФУ или через портал. Пенсия будет назначена на основании:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

удостоверения участника боевых действий;

военного билета/документов о прохождении службы;

справки об участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины;

трудовой книжки/других документов, подтверждающих стаж;

справки о заработной плате.

Также для бойцов действуют особые условия: в случае возвращения на военную службу выплату ранее оформленной пенсии не прекратят, а после повторного увольнения — пересмотрят с учетом дополнительных лет службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе благодаря действию президентской программы предусмотрены возрастные компенсационные доплаты для трех категорий граждан. Размеры повышений будут колебаться от 300 до 570 грн. Соответствующее право предоставлено гражданам в возрасте старше 70 лет, если суммарная выплата вместе со всеми доплатами и повышениями не превышает 10 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторым пенсионерам ПФУ выплатит около 13 000 грн в августе. Повышенную сумму минимального уровня пенсии гарантируют тем, кто имеет определенный статус. На такую поддержку могут рассчитывать родственники военных, погибших, защищая страну от агрессии РФ. Известно, какие именно категории будут обеспечены усиленными социальными гарантиями.