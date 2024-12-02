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Украинцам доступны выплаты от ОНН — какие критерии

2 декабря 2024 13:13
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в декабре от ОНН — где принимают заявки на денежную помощь
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В декабре 2024 года для уязвимых категорий украинцев доступна регистрация на выплаты от УВКБ ООН (UNHCR). Заявки на многоцелевую денежную помощь могут подавать жители Запорожья.

Об этом сообщает Telegram-канал UNHCR.

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По программе, размер выплат для всех граждан одинаков. Его рассчитали на 2024 год на основе минимальной потребительской корзины. В этом году это 3,6 тыс. гривен на одного человека. В прошлом году выплачивали по 2,2 тыс. гривен. Выплаты производятся на протяжении трех месяцев.

Регистрация на помощь от ООН доступна гражданам, которые отвечают трем важным критериям. А именно:

1) Граждане или семьи, которые являются:

  • внутренними переселенцами (переместились в течение полугода в пределах страны);
  • гражданами, которые вернулись на прежние адреса проживания после вынужденного выезда в другую область или страну из-за военных действий.

2) Имеют уязвимость:

  • есть только отец или мать с одним или более несовершеннолетними детьми до 18 лет, пожилыми людьми от 55 лет и выше;
  • семью возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей от 55 лет, или лицо пожилого возраста с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;
  • семья с одним/несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность или хроническая болезнь);
  • приемная семья, где воспитывают детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями (имеются соответствующие документы).

3) Не получали до этого финпомощь от других международных организаций.

Доход не превышает 5,4 тыс. грн. на одного члена семьи.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за границы, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — сообщают организаторы.

Переселенцы, уже предоставившие данные для включения в программу финпомощи от ООН, получат выплаты при условии, что не зарегистрированы в другой организации.

Напомним, власти запустили новую программу "Зимняя поддержка". В ее рамках граждане могут получить единовременную выплату в 6,5 тыс. грн на ребенка.

Ранее мы писали, что государство в декабре выплачивает детям, над которыми установлена опека, по 7,99 тыс. гривен. Однако если ребенок с инвалидностью, то выплаты составляют 11,2 тыс. гривен.

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