Українцям доступна нова компенсація в Чехії: як тепер допомагають з житлом

Українцям доступна нова компенсація в Чехії: як тепер допомагають з житлом

Дата публікації: 22 травня 2026 17:35
У Чехії змінили правила компенсацій за житло та комунальні послуги: деталі
Біженці, житловий будинок, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Чехії по-новому надають компенсацію за житло та енерговитрати. У цій країні зараз є багато біженців з України, більшість з яких орендує житло. Тож нові правила точно їх торкнуться. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Детальніше про компенсацію за житло та енерговитрати у Чехії

Замість кількох окремих видів допомоги громадянам пропонують єдину соціальну виплату — superdávka, йдеться у статті на сайті relocate.to. Заяви на допомогу подаються через систему Jenda або у відділеннях UP (Уряду праці). 

Superdávky передбачає спеціальну "субсидійну частину на житло". Вона враховує реальні витрати домогосподарства на:

  • оренду житла;
  • електроенергію;
  • опалення;
  • гарячу воду та інші комунальні послуги.

Окремий вид допомоги — енергетичний компонент, за яким громадянам копенсують витрати на споживання енергії. Допомогу надають залежно від: 

  • загального доходу домогосподарства;
  • складу сім’ї;
  • наявного майна та заощаджень;
  • фактичних витрат на житло та енергію.

Обов’язкова умова для оформлення допомоги — легальний статус перебування в країні.

Як подати заявку на Superdávku онлайн

Послуга доступна на порталі Jenda. Увійти в особистий кабінет можна через електронну ідентифікацію або з допомогою BankID. Під час оформлення допомоги потрібно:

  • заповнити онлайн-форму;
  • додати документи про доходи;
  • підтвердити витрати на житло та комунальні послуги (договори оренди, рахунки за електроенергію, газ або опалення).

Як подати заявку на Superdávku офлайн

Це робиться у відділеннях UP, куди людина приходить особисто. У цій держустанові також консультують та пояснюють, як перейти на нову систему соцвиплат.

Для оформлення виплат знадобляться:

  • паспорт або документ про легальне перебування в Чехії;
  • договір оренди житла та рахунки за комунальні послуги;
  • довідки про доходи всіх членів домогосподарства.

Також соцорганти можуть запитати про додаткові документи залежно від ситуації (склад сім’ї, соціальний статус тощо).

Як повідомляли Новини.LIVE, правила перебування біженців у Чехії можуть змінитися. Так, для українських громадян хочуть запровадити нові умови надання гуманітарної допомоги. Очікується, що підтримку від держави, у разі змін, отримуватимуть не усі іноземці. 

Ще Новини.LIVE писали, що українцям у Чехії можуть відкрити доступ до так званих "батьківських" виплат. Це грошова допомога після народження дитини, яку отримують громадяни лише з чешським паспортом. Але через демографічну кризу правила надання виплат можуть змінити.

Чехія біженці виїзд за кордон
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
