У Чехії змінили правила компенсацій за житло та комунальні послуги: деталі

Українцям доступна нова компенсація в Чехії: як тепер допомагають з житлом
У Чехії по-новому надають компенсацію за житло та енерговитрати. У цій країні зараз є багато біженців з України, більшість з яких орендує житло. Тож нові правила точно їх торкнуться.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.
Детальніше про компенсацію за житло та енерговитрати у Чехії
Замість кількох окремих видів допомоги громадянам пропонують єдину соціальну виплату — superdávka, йдеться у статті на сайті relocate.to. Заяви на допомогу подаються через систему Jenda або у відділеннях UP (Уряду праці).
Superdávky передбачає спеціальну "субсидійну частину на житло". Вона враховує реальні витрати домогосподарства на:
- оренду житла;
- електроенергію;
- опалення;
- гарячу воду та інші комунальні послуги.
Окремий вид допомоги — енергетичний компонент, за яким громадянам копенсують витрати на споживання енергії. Допомогу надають залежно від:
- загального доходу домогосподарства;
- складу сім’ї;
- наявного майна та заощаджень;
- фактичних витрат на житло та енергію.
Обов’язкова умова для оформлення допомоги — легальний статус перебування в країні.
Як подати заявку на Superdávku онлайн
Послуга доступна на порталі Jenda. Увійти в особистий кабінет можна через електронну ідентифікацію або з допомогою BankID. Під час оформлення допомоги потрібно:
- заповнити онлайн-форму;
- додати документи про доходи;
- підтвердити витрати на житло та комунальні послуги (договори оренди, рахунки за електроенергію, газ або опалення).
Як подати заявку на Superdávku офлайн
Це робиться у відділеннях UP, куди людина приходить особисто. У цій держустанові також консультують та пояснюють, як перейти на нову систему соцвиплат.
Для оформлення виплат знадобляться:
- паспорт або документ про легальне перебування в Чехії;
- договір оренди житла та рахунки за комунальні послуги;
- довідки про доходи всіх членів домогосподарства.
Також соцорганти можуть запитати про додаткові документи залежно від ситуації (склад сім’ї, соціальний статус тощо).
