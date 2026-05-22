У Чехії змінили правила компенсацій за житло та комунальні послуги: деталі

У Чехії по-новому надають компенсацію за житло та енерговитрати. У цій країні зараз є багато біженців з України, більшість з яких орендує житло. Тож нові правила точно їх торкнуться.

Детальніше про компенсацію за житло та енерговитрати у Чехії

Замість кількох окремих видів допомоги громадянам пропонують єдину соціальну виплату — superdávka, йдеться у статті на сайті relocate.to. Заяви на допомогу подаються через систему Jenda або у відділеннях UP (Уряду праці).

Superdávky передбачає спеціальну "субсидійну частину на житло". Вона враховує реальні витрати домогосподарства на:

оренду житла;

електроенергію;

опалення;

гарячу воду та інші комунальні послуги.

Окремий вид допомоги — енергетичний компонент, за яким громадянам копенсують витрати на споживання енергії. Допомогу надають залежно від:

загального доходу домогосподарства;

складу сім’ї;

наявного майна та заощаджень;

фактичних витрат на житло та енергію.

Обов’язкова умова для оформлення допомоги — легальний статус перебування в країні.

Як подати заявку на Superdávku онлайн

Послуга доступна на порталі Jenda. Увійти в особистий кабінет можна через електронну ідентифікацію або з допомогою BankID. Під час оформлення допомоги потрібно:

заповнити онлайн-форму;

додати документи про доходи;

підтвердити витрати на житло та комунальні послуги (договори оренди, рахунки за електроенергію, газ або опалення).

Як подати заявку на Superdávku офлайн

Це робиться у відділеннях UP, куди людина приходить особисто. У цій держустанові також консультують та пояснюють, як перейти на нову систему соцвиплат.

Для оформлення виплат знадобляться:

паспорт або документ про легальне перебування в Чехії;

договір оренди житла та рахунки за комунальні послуги;

довідки про доходи всіх членів домогосподарства.

Також соцорганти можуть запитати про додаткові документи залежно від ситуації (склад сім’ї, соціальний статус тощо).

