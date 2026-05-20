Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У Чехії заговорили про нові правила для біженців: що може змінитися

У Чехії заговорили про нові правила для біженців: що може змінитися

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 13:18
Чехія кардинально змінить правила фінансової підтримки іноземців: чого чекати українцям
Люди з телефонами, чоловік підписує документ, євровалюта. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії хочуть внести правки у законодавсто та змінити умови перебування біженців на території країни. Нововведення торкнуться іноземців, які подають заявки на отримання гуманітарної допомоги. Серед таких людей є багато українців, які отримали в країні тимчасовий захист. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Як хочуть змінити підтримку українських біженців

Зміни передбачають, що українці з тимчасовим захистом отримуватимуть грошову підтримку, якщо:

  • працюватимуть;
  • займатимуться бізнесом;
  • або зареєструються на обліку у службі зайнятості.

До всього, допомога залежатиме й від термінів перебування людини — українців можуть зобов'язати залишатися в Чехії щонайменше 16 днів на місяць, за який нараховується допомога. Також у поправках йдеться про можливе скасування тимчасового захисту для тих, хто перебуває за межами Шенгенської зони понад 30 днів.

Коли відбудуться зміни для біженців

У відомстві зауважують, що підхід до гуманітарних виплат потрібно оновити, щоб запобігти можливим зловживанням соціальними виплатами.

Читайте також:

"Наша мета — мати чіткі, справедливі правила перебування іноземців на нашій території, а також ефективні інструменти проти зловживань системою", — підкреслив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар.

Передбачається, що більшість заходів набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Зазначається, що нові правила не поширюватимуться на деякі категорії біженців. Йдеться, зокрема, про дітей, студентів та людей старшого віку. 

Як писали Новини.LIVE, у Чехії через проблеми з народжуваністю, хочуть поширити "батьківські" виплати на біженців з України. Йдеться про грошову допомогу, яку платять після народження дитини. Наразі українці у Чехії таких виплат позбавлені.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Ірландії пропонуватимуть фінансову допомогу біженцям, які вирішать повертатися до України. Очікується, що їм виплачуватимуть до 10 000 євро (519 000 гривень). Для громадян, які залишаться жити в країні, теж створять окремі механізми підтримки. 

Чехія грошова допомога виїзд за кордон
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації