Чехія кардинально змінить правила фінансової підтримки іноземців: чого чекати українцям

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії хочуть внести правки у законодавсто та змінити умови перебування біженців на території країни. Нововведення торкнуться іноземців, які подають заявки на отримання гуманітарної допомоги. Серед таких людей є багато українців, які отримали в країні тимчасовий захист.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Як хочуть змінити підтримку українських біженців

Зміни передбачають, що українці з тимчасовим захистом отримуватимуть грошову підтримку, якщо:

працюватимуть;

займатимуться бізнесом;

або зареєструються на обліку у службі зайнятості.

До всього, допомога залежатиме й від термінів перебування людини — українців можуть зобов'язати залишатися в Чехії щонайменше 16 днів на місяць, за який нараховується допомога. Також у поправках йдеться про можливе скасування тимчасового захисту для тих, хто перебуває за межами Шенгенської зони понад 30 днів.

Коли відбудуться зміни для біженців

У відомстві зауважують, що підхід до гуманітарних виплат потрібно оновити, щоб запобігти можливим зловживанням соціальними виплатами.

"Наша мета — мати чіткі, справедливі правила перебування іноземців на нашій території, а також ефективні інструменти проти зловживань системою", — підкреслив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар.

Передбачається, що більшість заходів набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Зазначається, що нові правила не поширюватимуться на деякі категорії біженців. Йдеться, зокрема, про дітей, студентів та людей старшого віку.

