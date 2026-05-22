В Чехии изменили правила компенсаций за жилье и коммунальные услуги: детали

Украинцам доступна новая компенсация в Чехии: как теперь помогают с жильем
В Чехии по-новому предоставляют компенсацию за жилье и энергозатраты. В этой стране сейчас есть много беженцев из Украины, большинство из которых арендует жилье. Поэтому новые правила точно их коснутся.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.
Подробнее о компенсации за жилье и энергозатраты в Чехии
Вместо нескольких отдельных видов помощи гражданам предлагают единую социальную выплату — superdávka, говорится в статье на сайте relocate.to. Заявления на помощь подаются через систему Jenda или в отделениях UP (Правительства труда).
Superdávky предусматривает специальную "субсидийную часть на жилье". Она учитывает реальные расходы домохозяйства на:
- аренду жилья;
- электроэнергию;
- отопление;
- горячую воду и другие коммунальные услуги.
Отдельный вид помощи — энергетический компонент, по которому гражданам компенсируют расходы на потребление энергии. Помощь предоставляют в зависимости от:
- общего дохода домохозяйства;
- состава семьи;
- имеющегося имущества и сбережений;
- фактических расходов на жилье и энергию.
Обязательное условие для оформления помощи - легальный статус пребывания в стране.
Как подать заявку на Superdávku онлайн
Услуга доступна на портале Jenda. Войти в личный кабинет можно через электронную идентификацию или с помощью BankID. При оформлении помощи нужно:
- заполнить онлайн-форму;
- добавить документы о доходах;
- подтвердить расходы на жилье и коммунальные услуги (договоры аренды, счета за электроэнергию, газ или отопление).
Как подать заявку на Superdávku офлайн
Это делается в отделениях UP, куда человек приходит лично. В этом госучреждении также консультируют и объясняют, как перейти на новую систему соцвыплат.
Для оформления выплат понадобятся:
- паспорт или документ о легальном пребывании в Чехии;
- договор аренды жилья и счета за коммунальные услуги;
- справки о доходах всех членов домохозяйства.
Также соцорганы могут запросить дополнительные документы в зависимости от ситуации (состав семьи, социальный статус и т.д.).
Как сообщали Новини.LIVE, правила пребывания беженцев в Чехии могут измениться. Так, для украинских граждан хотят ввести новые условия предоставления гуманитарной помощи. Ожидается, что поддержку от государства, в случае изменений, будут получать не все иностранцы.
Еще Новини.LIVE писали, что украинцам в Чехии могут открыть доступ к так называемым "родительским" выплатам. Это денежная помощь после рождения ребенка, которую получают граждане только с чешским паспортом. Но из-за демографического кризиса правила предоставления выплат могут изменить.