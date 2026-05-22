В Чехии изменили правила компенсаций за жилье и коммунальные услуги: детали

Беженцы, жилой дом, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Чехии по-новому предоставляют компенсацию за жилье и энергозатраты. В этой стране сейчас есть много беженцев из Украины, большинство из которых арендует жилье. Поэтому новые правила точно их коснутся.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Подробнее о компенсации за жилье и энергозатраты в Чехии

Вместо нескольких отдельных видов помощи гражданам предлагают единую социальную выплату — superdávka, говорится в статье на сайте relocate.to. Заявления на помощь подаются через систему Jenda или в отделениях UP (Правительства труда).

Superdávky предусматривает специальную "субсидийную часть на жилье". Она учитывает реальные расходы домохозяйства на:

аренду жилья;

электроэнергию;

отопление;

горячую воду и другие коммунальные услуги.

Отдельный вид помощи — энергетический компонент, по которому гражданам компенсируют расходы на потребление энергии. Помощь предоставляют в зависимости от:

Читайте также:

общего дохода домохозяйства;

состава семьи;

имеющегося имущества и сбережений;

фактических расходов на жилье и энергию.

Обязательное условие для оформления помощи - легальный статус пребывания в стране.

Как подать заявку на Superdávku онлайн

Услуга доступна на портале Jenda. Войти в личный кабинет можно через электронную идентификацию или с помощью BankID. При оформлении помощи нужно:

заполнить онлайн-форму;

добавить документы о доходах;

подтвердить расходы на жилье и коммунальные услуги (договоры аренды, счета за электроэнергию, газ или отопление).

Как подать заявку на Superdávku офлайн

Это делается в отделениях UP, куда человек приходит лично. В этом госучреждении также консультируют и объясняют, как перейти на новую систему соцвыплат.

Для оформления выплат понадобятся:

паспорт или документ о легальном пребывании в Чехии;

договор аренды жилья и счета за коммунальные услуги;

справки о доходах всех членов домохозяйства.

Также соцорганы могут запросить дополнительные документы в зависимости от ситуации (состав семьи, социальный статус и т.д.).

Как сообщали Новини.LIVE, правила пребывания беженцев в Чехии могут измениться. Так, для украинских граждан хотят ввести новые условия предоставления гуманитарной помощи. Ожидается, что поддержку от государства, в случае изменений, будут получать не все иностранцы.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцам в Чехии могут открыть доступ к так называемым "родительским" выплатам. Это денежная помощь после рождения ребенка, которую получают граждане только с чешским паспортом. Но из-за демографического кризиса правила предоставления выплат могут изменить.