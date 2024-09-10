Финансовая помощь от NRC — как подать заявку на новые выплаты

Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку
Украинским гражданам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.
Об этом сообщает NRC в соцсети Facebook.
Условия программы от Норвежского совета
Как говорится в сообщении, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине начал принимать заявки на оформление многоцелевой денежной помощи.
Присоединиться к программе могут граждане из уязвимых категорий, которые:
- сейчас проживают на территории, где продолжаются боевые действия;
- пострадали от агрессии России;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие свой дом.
В то же время, если человек раньше получал денежное пособие от NRC, то все равно сможет подать заявку на дополнительные выплаты.
Сумма денежной помощи от NRC
Сумма финансовой помощи от Норвежского совета — 3,6 тыс. гривен на одного человека. Выплаты будут осуществлять три месяца, поэтому в целом можно получить 10,8 тыс. гривен.
Вместе с заявкой необходимо указать личную информацию, в частности, идентификационный код. Также организаторы просят включить GPS на устройстве для проверки местоположения.
В случае успешного прохождения заявки, банковские данные человека передадут финансовым учреждениям, в частности Raiffeisen Bank, RedRose или Moneygram, для перевода денег.
Подать заявки на финансовую помощь от NRC можно по следующей ссылке. Заявки будут принимать только до 18 сентября в 17:00.
"Подача заявки не означает, что вас автоматически будет выбран для получения денежной помощи. NRC убеждается в соответствии с программой и тщательно проверяет заявки, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям населения. Если вы раньше получали денежную помощь от NRC или другой организации, вы можете быть лишены приоритета помощи в зависимости от ваших текущих обстоятельств", — добавили организаторы.
Получить дополнительную информацию о помощи от NRC можно по следующим каналам связи:
- мессенджер в Facebook;
- горячая линия по номеру: 0800302007;
- электронный адрес: ua.info@nrc.no.
Что еще стоит знать
Напомним, в сентябре 2024 года украинцы в одном из регионов могут получить новые выплаты от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь оказывают на аренду жилья.
Также мы писали, что в одном из регионов состоится регистрация денежной помощи от УВКБ ООН. Речь идет о выплате до 4 тыс. гривен в месяц для жителей и переселенцев в Полтаве и области.
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