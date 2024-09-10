Финансовая помощь от NRC — как подать заявку на новые выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским гражданам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.

Об этом сообщает NRC в соцсети Facebook.

Читайте также:

Условия программы от Норвежского совета

Как говорится в сообщении, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине начал принимать заявки на оформление многоцелевой денежной помощи.

Присоединиться к программе могут граждане из уязвимых категорий, которые:

сейчас проживают на территории, где продолжаются боевые действия;

пострадали от агрессии России;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие свой дом.

В то же время, если человек раньше получал денежное пособие от NRC, то все равно сможет подать заявку на дополнительные выплаты.

Сумма денежной помощи от NRC

Сумма финансовой помощи от Норвежского совета — 3,6 тыс. гривен на одного человека. Выплаты будут осуществлять три месяца, поэтому в целом можно получить 10,8 тыс. гривен.

Вместе с заявкой необходимо указать личную информацию, в частности, идентификационный код. Также организаторы просят включить GPS на устройстве для проверки местоположения.

В случае успешного прохождения заявки, банковские данные человека передадут финансовым учреждениям, в частности Raiffeisen Bank, RedRose или Moneygram, для перевода денег.

Подать заявки на финансовую помощь от NRC можно по следующей ссылке. Заявки будут принимать только до 18 сентября в 17:00.

"Подача заявки не означает, что вас автоматически будет выбран для получения денежной помощи. NRC убеждается в соответствии с программой и тщательно проверяет заявки, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям населения. Если вы раньше получали денежную помощь от NRC или другой организации, вы можете быть лишены приоритета помощи в зависимости от ваших текущих обстоятельств", — добавили организаторы.

Получить дополнительную информацию о помощи от NRC можно по следующим каналам связи:

мессенджер в Facebook;

горячая линия по номеру: 0800302007;

электронный адрес: ua.info@nrc.no.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года украинцы в одном из регионов могут получить новые выплаты от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь оказывают на аренду жилья.

Также мы писали, что в одном из регионов состоится регистрация денежной помощи от УВКБ ООН. Речь идет о выплате до 4 тыс. гривен в месяц для жителей и переселенцев в Полтаве и области.