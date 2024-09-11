Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн — какие условия arrow

Украинцам доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн — какие условия

11 сентября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь в сентябре — кто и где может получить 10,8 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Житомире уязвимые категории граждан и переселенцы могут получить единовременную денежную помощь от УВКБ ООН. Для этого нужно соответствовать установленным требованиям.

Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.

Читайте также:

Условия предоставления финансовой помощи

Как отмечают организаторы, многоцелевая программа помощи УВКБ ООН является одноразовой денежной помощью людям, выехавшим из пострадавших от военных действий регионов. А именно:

  • были вынуждены уехать за границу в связи с военными действиями, однако вернулись домой;
  • были вынуждены покинуть дом из-за военных действий и перемещались в пределах страны, однако уже вернулись на свое постоянное место жительства;
  • являются ВПЛ в течение последних шести месяцев.

Среди обязательных критериев уязвимости для всех вышеперечисленных категорий, позволяющих подать заявку на помощь:

  • семья, где есть только один из родителей (отец или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с лицами пожилого возраста (от 55 лет);
  • семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком/несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность или хронические заболевания).

Для участия в программе семья должна иметь доход, не превышающий 5,4 тыс. грн. на человека. Также подавать заявки можно, если человек ранее не получал денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как ВПЛ.

Размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен ежемесячно на человека в течение трех месяцев (в общей сложности 10,8 тыс. гривен).

Как зарегистрироваться на денежную помощь

При условии соответствия критериям уязвимостей граждане могут подавать заявки на получение многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН.

"Информируем вас о том, что с 10.09.2024 офис возобновил свою привычную работу", — говорится в сообщении.

Сбор данных на денежную помощь от УВКБ ООН проводится в режиме "живой очереди" с 9:00 до 15:00 в рабочие дни по адресу Житомир, ул. Победы, 99.

Подробности можно уточнить по следующим каналам связи:

  • горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);
  • электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org;

Также задать вопрос можно в Telegram по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов граждане могут получить денежную помощь от УВКБ ООН на аренду жилья. Деньги будут предоставляться в течение шести месяцев.

Также мы писали, что украинцам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Вдвое больше танков и в пять раз больше беспилотников — как Россия стремительно наращивает ВПК

08:02 Мужчина проигнорировал две боевые повестки от ТЦК — какое наказание назначил суд

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн — какие условия

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

07:45 Республиканцы призвали Байдена снять ограничения на удары Украиной оружием США вглубь РФ, — CNN

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

07:30 О чем и в какой срок нужно предупредить ТЦК, чтобы не получить штраф — пояснение юристов

07:21 В Ровенской области мужчина после повестки более года избегал призыва — как его наказал суд

07:16 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется подождать утром

07:01 ПриватБанк не возвращает по ошибке перечисленные средства военному — детали жалобы

06:45 Сдался бы за 24 часа — Харрис предположила действия Трампа во время войны в Украине

08:02 Вдвое больше танков и в пять раз больше беспилотников — как Россия стремительно наращивает ВПК

08:02 Мужчина проигнорировал две боевые повестки от ТЦК — какое наказание назначил суд

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн — какие условия

07:45 Республиканцы призвали Байдена снять ограничения на удары Украиной оружием США вглубь РФ, — CNN

07:30 О чем и в какой срок нужно предупредить ТЦК, чтобы не получить штраф — пояснение юристов

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

07:21 В Ровенской области мужчина после повестки более года избегал призыва — как его наказал суд

07:16 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется подождать утром

07:01 ПриватБанк не возвращает по ошибке перечисленные средства военному — детали жалобы

06:45 Сдался бы за 24 часа — Харрис предположила действия Трампа во время войны в Украине

Эксклюзив

06:43 Подоляк объяснил важность уничтожения российских ракетоносителей

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

Text

13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом