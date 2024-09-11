Финансовая помощь в сентябре — кто и где может получить 10,8 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Житомире уязвимые категории граждан и переселенцы могут получить единовременную денежную помощь от УВКБ ООН. Для этого нужно соответствовать установленным требованиям.

Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.

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Условия предоставления финансовой помощи

Как отмечают организаторы, многоцелевая программа помощи УВКБ ООН является одноразовой денежной помощью людям, выехавшим из пострадавших от военных действий регионов. А именно:

были вынуждены уехать за границу в связи с военными действиями, однако вернулись домой;

были вынуждены покинуть дом из-за военных действий и перемещались в пределах страны, однако уже вернулись на свое постоянное место жительства;

являются ВПЛ в течение последних шести месяцев.

Среди обязательных критериев уязвимости для всех вышеперечисленных категорий, позволяющих подать заявку на помощь:

семья, где есть только один из родителей (отец или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с лицами пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком/несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность или хронические заболевания).

Для участия в программе семья должна иметь доход, не превышающий 5,4 тыс. грн. на человека. Также подавать заявки можно, если человек ранее не получал денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как ВПЛ.

Размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен ежемесячно на человека в течение трех месяцев (в общей сложности 10,8 тыс. гривен).

Как зарегистрироваться на денежную помощь

При условии соответствия критериям уязвимостей граждане могут подавать заявки на получение многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН.

"Информируем вас о том, что с 10.09.2024 офис возобновил свою привычную работу", — говорится в сообщении.

Сбор данных на денежную помощь от УВКБ ООН проводится в режиме "живой очереди" с 9:00 до 15:00 в рабочие дни по адресу Житомир, ул. Победы, 99.

Подробности можно уточнить по следующим каналам связи:

горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org;

Также задать вопрос можно в Telegram по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов граждане могут получить денежную помощь от УВКБ ООН на аренду жилья. Деньги будут предоставляться в течение шести месяцев.

Также мы писали, что украинцам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.