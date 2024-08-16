Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам доступна помощь в 10,8 тыс. грн — кто может подавать заявки в августе arrow

Украинцам доступна помощь в 10,8 тыс. грн — кто может подавать заявки в августе

16 августа 2024 11:08
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь — где украинцы могут оформить выплаты в 10,8 тыс. гривен в августе
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В августе 2024 года продолжается регистрация на получение денежной помощи в рамках программы от УВКБ ООН. В частности, деньги могут получить жители Киевской области.

Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.

Читайте также:

Кто может получить помощь в Киевской области

Получить денежную поддержку в Киевской области в сумме 10,8 тыс. гривен могут следующие категории населения:

  • лица со статусом внутренне перемещенного лица ВПЛ, переместившихся за последние шесть месяцев;
  • граждане, вернувшиеся в Украину, после того, как были вынуждены покинуть собственные дома и переместились за границу;
  • лица, вернувшиеся на постоянное место жительства после того, как были вынуждены покинуть жилье и переместиться в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Где можно подать заявку на помощь в августе

Обнародовано расписание выездов мобильных групп для сбора данных по программе многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН в Киевской области.

19 августа 2024:

  • г. Яготин (Бориспольский р-н);
  • в порядке живой очереди по адресу пункта сбора: ул. Пирятинская, 1 (помещение УСЗН);
  • часы работы: 11:00 — 15:00.

20 августа 2024 года:

  • с. Жукин, Пирновская община (Вышгородский р-н);
  • в порядке живой очереди по адресу: ул. Шевченко, 27 (помещение УСЗН);
  • часы работы: 10:00 — 15:00.

21 августа 2024 года:

  • г. Кагарлык (Обуховский р-н);
  • в порядке живой очереди по адресу: ул. Независимости, 12 (МЦКИ);
  • часы работы: 11:00 — 15:00.

22 августа 2024 года:

  • г. Ирпень (Бучанский р-н);
  • в порядке живой очереди по адресу: ул. 74-й Стрелковой Дивизии, 1 (ГШ Лозно-Александровской ВА);
  • часы работы: 10:00 — 16:00.

Что еще стоит знать

Напомним, благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.

Также мы писали, что в Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от властей в размере 30 тысяч гривен.

выплаты финансовая помощь Киевская область материальная помощь финансы соцвыплаты деньги денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:13 Украинские журналисты показали, как выглядит КПП в Судже

11:08 Украинцам доступна помощь в 10,8 тыс. грн — кто может подавать заявки в августе

11:02 Годовщина полноценной работы украинского гуманитарного коридора — какие результаты

11:02 Зарплата военным с 1 сентября — сколько будут платить в Украине

11:01 В организации боя Усика с Фьюри произошли серьезные изменения — что известно

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

10:50 Заявлял, что лучше "отсидеть", чем мобилизоваться — на фронте погиб блогер

10:49 В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно

10:45 Жилищные субсидии в 2024 году — как возобновить выплаты в случае отказа

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

10:33 Канада разрешила Украине использовать предоставленное оружие на территории России

11:13 Украинские журналисты показали, как выглядит КПП в Судже

11:08 Украинцам доступна помощь в 10,8 тыс. грн — кто может подавать заявки в августе

11:02 Годовщина полноценной работы украинского гуманитарного коридора — какие результаты

11:02 Зарплата военным с 1 сентября — сколько будут платить в Украине

11:01 В организации боя Усика с Фьюри произошли серьезные изменения — что известно

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

10:50 Заявлял, что лучше "отсидеть", чем мобилизоваться — на фронте погиб блогер

10:49 В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно

10:45 Жилищные субсидии в 2024 году — как возобновить выплаты в случае отказа

10:33 Канада разрешила Украине использовать предоставленное оружие на территории России

10:33 Ужасное ДТП в Одесской области — есть жертвы и пострадавшие

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

16:48 Отказ от русской музыки — какие предпочтения в Одессе

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту