Денежная помощь — где украинцы могут оформить выплаты в 10,8 тыс. гривен в августе

Украинцам доступна помощь в 10,8 тыс. грн — кто может подавать заявки в августе
В августе 2024 года продолжается регистрация на получение денежной помощи в рамках программы от УВКБ ООН. В частности, деньги могут получить жители Киевской области.
Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.
Кто может получить помощь в Киевской области
Получить денежную поддержку в Киевской области в сумме 10,8 тыс. гривен могут следующие категории населения:
- лица со статусом внутренне перемещенного лица ВПЛ, переместившихся за последние шесть месяцев;
- граждане, вернувшиеся в Украину, после того, как были вынуждены покинуть собственные дома и переместились за границу;
- лица, вернувшиеся на постоянное место жительства после того, как были вынуждены покинуть жилье и переместиться в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.
Где можно подать заявку на помощь в августе
Обнародовано расписание выездов мобильных групп для сбора данных по программе многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН в Киевской области.
19 августа 2024:
- г. Яготин (Бориспольский р-н);
- в порядке живой очереди по адресу пункта сбора: ул. Пирятинская, 1 (помещение УСЗН);
- часы работы: 11:00 — 15:00.
20 августа 2024 года:
- с. Жукин, Пирновская община (Вышгородский р-н);
- в порядке живой очереди по адресу: ул. Шевченко, 27 (помещение УСЗН);
- часы работы: 10:00 — 15:00.
21 августа 2024 года:
- г. Кагарлык (Обуховский р-н);
- в порядке живой очереди по адресу: ул. Независимости, 12 (МЦКИ);
- часы работы: 11:00 — 15:00.
22 августа 2024 года:
- г. Ирпень (Бучанский р-н);
- в порядке живой очереди по адресу: ул. 74-й Стрелковой Дивизии, 1 (ГШ Лозно-Александровской ВА);
- часы работы: 10:00 — 16:00.
Что еще стоит знать
Напомним, благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.
Также мы писали, что в Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от властей в размере 30 тысяч гривен.
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