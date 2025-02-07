Виплата допомоги від Карітас — хто отримає 9 тис. грн на лікування у лютому

Українські гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2025 року деякі громадяни, які постраждали від російської агресії та потребують матеріальної підтримки у зв'язку з лікуванням, можуть звернутися до благодійного фонду "Карітас. Волноваха". У рамках нової програми українцям виплатять грошову допомогу.

Про це повідомляє БФ "Карітас. Волноваха" у Facebook.

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Як зазначають в організації, йдеться про одноразову грошову допомогу (грант) у розмірі 9 тис. грн.

Виплату зможуть оформити тяжкохворі мешканці двох підконтрольних Україні територіальних громад у Волноваському районі Донецької області:

Великоновосілківська тергромада;

Комарська тергромада.

Громадяни мають надати благодійному фонду "Карітас. Волноваха" документи, що підтверджують хворобу, від лікаря.

При цьому кошти дозволяється витратити виключно на медичні цілі: А саме:

на покриття витрат під час лікування;

на оплату операції;

на купівлю ліків;

на проведення діагностики та обстеження;

на реабілітацію.

Допомогу надають в рамках проєкту, що фінансується МБФ "Карітас Німеччини" за участю GFFO (МЗС Німеччини).

Як зареєструватися на грошову допомогу

Для того, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, необхідно зателефонувати на гарячу лінію благодійного фонду за номером:

0800 336 734 (з понеділка по п’ятницю у період з 9:30 до 16:00).

"ВПО, які виїхали за межі Волноваського району, не можуть бути включені у програму", — йдеться у повідомленні.

Кошти можна отримати шляхом перерахування на рахунок IBAN.

Громадяни мають звітувати про отриману допомогу фіскальними чеками за куплені ліки та послуги упродовж двох місяців з дати отримання грошей.

Скриншот. Джерело: БФ "Карітас" у FB

Раніше ми писали, що громадяни, які мешкають у Краматорську Донецької області, можуть отримати грошову допомогу від міської ради. Виплата тим, хто постраждав внаслідок війни з РФ, може сягати 20 тис. грн.

Також ми повідомляли, що українці можуть зареєструватися на фіндопомогу від Агентства ООН у справах біженців. Виплати у розмірі майже 11 тис. грн доступні тільки для вразливих категорій осіб.