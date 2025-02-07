Выплата помощи от Каритас — кто получит 9 тыс. грн на лечение в феврале

Украинские гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года некоторые граждане, пострадавшие от российской агрессии и нуждающиеся в материальной поддержке в связи с лечением, могут обратиться в благотворительный фонд "Каритас. Волноваха". В рамках новой программы украинцам выплатят денежную помощь.

Об этом сообщает БФ "Каритас. Волноваха" в Facebook.

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Как отмечают в организации, речь идет о единовременной денежной помощи (грант) в размере 9 тыс. грн.

Выплату смогут оформить тяжелобольные жители двух подконтрольных Украине территориальных громад в Волновахском районе Донецкой области:

Великоновосилковская тергромада;

Комарская тергромада.

Граждане должны предоставить благотворительному фонду "Каритас. Волноваха" документы, подтверждающие болезнь, от врача.

При этом средства разрешается тратить исключительно на медицинские цели: А именно:

на покрытие расходов во время лечения;

на оплату операции;

на покупку лекарств;

на проведение диагностики и обследования;

на реабилитацию.

Помощь оказывают в рамках проекта, финансируемого МБФ "Каритас Германии" при участии GFFO (МИД Германии).

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение денежной помощи, необходимо позвонить на горячую линию благотворительного фонда по номеру:

0800 336 734 (с понедельника по пятницу в период с 9:30 до 16:00).

"ВПЛ, которые выехали за пределы Волновахского района, не могут быть включены в программу", — говорится в сообщении.

Средства можно получить путем перечисления на счет IBAN.

Граждане должны отчитываться о полученной помощи фискальными чеками за купленные лекарства и услуги в течение двух месяцев с даты получения денег.

Скриншот. Источник: БФ "Каритас" в FB

Ранее мы писали, что граждане, проживающие в Краматорске Донецкой области, могут получить денежную помощь от городского совета. Выплата тем, кто пострадал в результате войны с РФ, может достигать 20 тыс. грн.

Также мы сообщали, что украинцы могут зарегистрироваться на финпомощь от Агентства ООН по делам беженцев. Выплаты в размере почти 11 тыс. грн доступны только для уязвимых категорий лиц.