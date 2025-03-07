Пенсии в Украине — кто имеет право на надбавку в почти 600 грн

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 2025 году продолжает начислять некоторым гражданам индивидуальные доплаты. Речь идет о возрастных надбавках до почти 600 гривен в случае достижения определенных возрастных рубежей и при условии соблюдения других критериев.

Это прописано в правительственном постановлении №849 от 16 декабря 2020 года.

Читайте также:

Кто имеет право на надбавку в почти 600 грн

По законодательству Украины, речь идет о начислении ежемесячных компенсационных доплат, которые каждый пенсионер получит отдельно, в зависимости от возраста. Соответствующие доплаты начинают начислять с даты достижения определенного возраста.

В частности, самую высокую доплату в 570 гривен начислять тем гражданам, которые достигли 80-летнего возраста и выше. Ключевое условие такой выплаты — размер суммарной пенсии не выше 10,34 тыс. гривен.

Доплата после достижения вышеуказанного возрастного порога будет в дальнейшем начисляться ежемесячно вместе с остальной частью пенсии. Соответствующие компенсационные выплаты относится к виду перерасчета, поэтому не требуют личного обращения граждан за ее назначением.

"Важный нюанс — это то, что начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней", — уточнили в Пенсионном фонде.

Другие доплаты к пенсиям по возрасту

Кроме того, есть меньшие суммы надбавок по возрасту для граждан, которые начислят несколько младшим пенсионерам. Доплаты предусмотрены также для граждан по достижении ими 70 и 75 лет.

Условия предоставления таких надбавок аналогичны: также нужно получать пенсию по возрасту, а сумма должна быть не выше 10,3 тыс. гривен.

В случае, если украинцы достигли таких возрастных рубежей, то получат право на ежемесячные дополнительные суммы:

пенсионеры в возрасте от 70 и до 75 лет — в размере 300 гривен.

граждане в возрасте от 75 до 80 лет — в сумме 456 гривен.

Ранее мы рассказывали, что, украинцы, которые находятся за границей, также могут оформить пенсии в связи с потерей кормильца. Для этого необходимо оформить нотариально заверенную доверенность на своего адвоката или другое лицо.

Также мы писали, что если у гражданина количество страхового стажа недостаточное для выхода на пенсию, то в 65 лет государство назначит социальную помощь. Известно, каков размер такой выплаты в 2025 году.