Пенсии в Украине — кто имеет право на надбавку в почти 600 грн

Украинцам доплатят к пенсиям почти 600 грн — какие условия
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 2025 году продолжает начислять некоторым гражданам индивидуальные доплаты. Речь идет о возрастных надбавках до почти 600 гривен в случае достижения определенных возрастных рубежей и при условии соблюдения других критериев.
Это прописано в правительственном постановлении №849 от 16 декабря 2020 года.
Кто имеет право на надбавку в почти 600 грн
По законодательству Украины, речь идет о начислении ежемесячных компенсационных доплат, которые каждый пенсионер получит отдельно, в зависимости от возраста. Соответствующие доплаты начинают начислять с даты достижения определенного возраста.
В частности, самую высокую доплату в 570 гривен начислять тем гражданам, которые достигли 80-летнего возраста и выше. Ключевое условие такой выплаты — размер суммарной пенсии не выше 10,34 тыс. гривен.
Доплата после достижения вышеуказанного возрастного порога будет в дальнейшем начисляться ежемесячно вместе с остальной частью пенсии. Соответствующие компенсационные выплаты относится к виду перерасчета, поэтому не требуют личного обращения граждан за ее назначением.
"Важный нюанс — это то, что начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней", — уточнили в Пенсионном фонде.
Другие доплаты к пенсиям по возрасту
Кроме того, есть меньшие суммы надбавок по возрасту для граждан, которые начислят несколько младшим пенсионерам. Доплаты предусмотрены также для граждан по достижении ими 70 и 75 лет.
Условия предоставления таких надбавок аналогичны: также нужно получать пенсию по возрасту, а сумма должна быть не выше 10,3 тыс. гривен.
В случае, если украинцы достигли таких возрастных рубежей, то получат право на ежемесячные дополнительные суммы:
- пенсионеры в возрасте от 70 и до 75 лет — в размере 300 гривен.
- граждане в возрасте от 75 до 80 лет — в сумме 456 гривен.
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