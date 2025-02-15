Пенсії в Україні — які суми доплат за надстаж у 2025 році

Люди пенсійного віку за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні у 2025 році, попри посилення вимог для виходу на пенсію, зберігається норма призначення надбавок за понаднормовий стаж. Розмір доплати залежить від кількості відпрацьованих громадянами років.

Це прописано у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Посилення вимог до страхового стажу українців

Українським громадянам дедалі складніше виконувати вимоги для вчасного виходу на пенсію. Так, правила щодо кількості років страхового стажу щороку посилюються. Зокрема, у 2025 році від українців вимагають мати в наявності на один рік більше стажу:

право на пенсію у 60 років нададуть за наявності 32 років стажу;

вихід на пенсію у 63 роки можливий за наявності 22 років стажу;

право на пенсію у 65 років отримають за наявності 15 років стажу.

Однак є сумлінні громадяни, у яких страхового стажу більше, ніж достатньо. Для таких осіб передбачені надбавки до пенсій.

Розміри доплати за надстаж у 2025 році

Розмір таких надбавок не може бути вищим за 1% від мінімальної пенсії за віком, встановленої, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

У 2025 році прожитковий мінімум залишається незмінним — 2,36 тис. грн, тому розмір доплати становитиме 23,6 грн.

Доплата залежить від того, коли громадянин вийшов на заслужений відпочинок:

якщо до жовтня 2011 року, то для чоловіків надстаж рахують після наявності 25 років, для жінок — після 20 років;

якщо після жовтня 2011-го — чоловічий надстаж після 35 років, жіночий — після 30 років.

Таку суму будуть додавати за кожен повний рік, відпрацьований понад обов’язкову норму стажу. Якщо пенсіонер має стажу на п'ять років більше, то доплата становитиме 118 грн. Громадяни, у яких є 30 років надстажу, отримають по 708 грн надбавки (2,36 тис. грн х 30%).

Проте пенсіонери, які продовжують працювати, у разі зростання прожиткового мінімуму доплату за надстаж перерахують після звільнення з роботи.

Нагадаємо, цьогоріч деякі пенсіонери отримуватимуть менші виплати. Йдеться про держслужбовців, прокурорів, народних депутатів, працівників Нацбанку, уряду та дипломатів.

Також ми розповідали, українським пенсіонерам у березні 2025 року підвищать виплати в рамках щорічної індексації. Хоч здебільшого підвищення буде незначним, проте дехто отримає до 1,5 тис. грн.