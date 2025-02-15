Пенсії в Україні — які суми доплат за надстаж у 2025 році

Українцям доплатять 700 грн до пенсій за стаж — які умови
В Україні у 2025 році, попри посилення вимог для виходу на пенсію, зберігається норма призначення надбавок за понаднормовий стаж. Розмір доплати залежить від кількості відпрацьованих громадянами років.
Це прописано у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Посилення вимог до страхового стажу українців
Українським громадянам дедалі складніше виконувати вимоги для вчасного виходу на пенсію. Так, правила щодо кількості років страхового стажу щороку посилюються. Зокрема, у 2025 році від українців вимагають мати в наявності на один рік більше стажу:
- право на пенсію у 60 років нададуть за наявності 32 років стажу;
- вихід на пенсію у 63 роки можливий за наявності 22 років стажу;
- право на пенсію у 65 років отримають за наявності 15 років стажу.
Однак є сумлінні громадяни, у яких страхового стажу більше, ніж достатньо. Для таких осіб передбачені надбавки до пенсій.
Розміри доплати за надстаж у 2025 році
Розмір таких надбавок не може бути вищим за 1% від мінімальної пенсії за віком, встановленої, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.
У 2025 році прожитковий мінімум залишається незмінним — 2,36 тис. грн, тому розмір доплати становитиме 23,6 грн.
Доплата залежить від того, коли громадянин вийшов на заслужений відпочинок:
- якщо до жовтня 2011 року, то для чоловіків надстаж рахують після наявності 25 років, для жінок — після 20 років;
- якщо після жовтня 2011-го — чоловічий надстаж після 35 років, жіночий — після 30 років.
Таку суму будуть додавати за кожен повний рік, відпрацьований понад обов’язкову норму стажу. Якщо пенсіонер має стажу на п'ять років більше, то доплата становитиме 118 грн. Громадяни, у яких є 30 років надстажу, отримають по 708 грн надбавки (2,36 тис. грн х 30%).
Проте пенсіонери, які продовжують працювати, у разі зростання прожиткового мінімуму доплату за надстаж перерахують після звільнення з роботи.
Нагадаємо, цьогоріч деякі пенсіонери отримуватимуть менші виплати. Йдеться про держслужбовців, прокурорів, народних депутатів, працівників Нацбанку, уряду та дипломатів.
Також ми розповідали, українським пенсіонерам у березні 2025 року підвищать виплати в рамках щорічної індексації. Хоч здебільшого підвищення буде незначним, проте дехто отримає до 1,5 тис. грн.
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