Пенсии в Украине — какие суммы доплат за сверхстаж в 2025 году

Люди пенсионного возраста за компьютером. Фото: Freepik

В Украине в 2025 году, несмотря на ужесточение требований для выхода на пенсию, сохраняется норма назначения надбавок за сверхурочный стаж. Размер доплаты будет зависить от количества отработанных гражданами лет.

Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Ужесточение требований к страховому стажу украинцев

Украинским гражданам все сложнее выполнять требования для своевременного выхода на пенсию. Так, правила по количеству лет страхового стажа ежегодно ужесточаются. В частности, в 2025 году от украинцев требуют иметь в наличии на один год больше стажа:

право на пенсию в 60 лет предоставят при наличии 32 лет стажа;

выход на пенсию в 63 года возможен при наличии 22 лет стажа;

право на пенсию в 65 лет получат при наличии 15 лет стажа.

Однако есть добросовестные граждане, у которых страхового стажа больше, чем достаточно. Для таких лиц предусмотрены надбавки к пенсиям.

Размер доплаты за сверхстаж в 2025 году

Размер таких надбавок не может быть выше 1% от минимальной пенсии по возрасту, установленной исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2025 году прожиточный минимум остается неизменным — 2,36 тыс. грн, поэтому размер доплаты составит 23,6 грн.

Доплата зависит от того, когда гражданин вышел на заслуженный отдых:

если до октября 2011 года, то для мужчин надстаж считают после наличия 25 лет, для женщин — после 20 лет;

если после октября 2011-го — мужской надстаж после 35 лет, женский — после 30 лет.

Такую сумму будут добавлять за каждый полный год, отработанный сверх обязательной нормы стажа. Если пенсионер имеет стажа на пять лет больше, то доплата составит 118 грн. Граждане, у которых есть 30 лет сверхстажа, получат по 708 грн надбавки (2,36 тыс. грн х 30%).

Однако пенсионеры, которые продолжают работать, в случае увеличения прожиточного минимума доплату за сверхстаж пересчитают после увольнения с работы.

Напомним, в этом году некоторые пенсионеры будут получать меньшие выплаты. Речь идет о госслужащих, прокурорах, народных депутатах, работниках Нацбанка, правительства и дипломатах.

Также мы рассказывали, что украинским пенсионерам в марте 2025 года повысят выплаты в рамках ежегодной индексации. Хотя в основном повышение будет незначительным, однако некоторые получат до 1,5 тыс. грн.