Пільги на комунальні послуги — у ПФУ пояснили, хто зі споживачів отримає їх автоматично

Гроші, калькулятор і квитанція. Фото: Новини.LIVE

В Україні частина громадян у 2026 році продовжує користуватися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Право на отримання привілеїв визначатиметься автоматично.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Пільги на комуналку

Як пояснили у ПФУ, пільгу на оплату комунальних послуг громадянам надають з урахуванням доходу сімʼї. Так, середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину за останні пів року не має перевищувати граничного рівня для податкової соцпільги. У 2026 році це 4 660 гривень.

Дохід для пільг обчислюється за даними від Державної податкової служби. Враховуються, зокрема, доходи як пільговика, так і його сім’ї за III та IV квартали попереднього року.

"Після отримання даних про доходи право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2026 році для осіб, які отримували їх у 2025 році з урахуванням доходу, буде визначено автоматично", — пояснили у ПФУ.

Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну людину перевищує 4 660 грн, то пільговик може звернутися за житловою субсидією.

Що ще варто знати

У 2026 році соціальні стандарти змінилися. Наприклад, більшими стали пенсії, соцвиплати, також зросла мінімальна зарплата — до 8 647 гривень. Через це навіть без зміни роботи чи статусу частина пільговиків може перевищити допустимий рівень доходу і ризикує залишитися без знижки на комуналку.

