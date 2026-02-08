Відео
Головна Фінанси Українцям автоматично призначають пільги на ЖКП — хто у списку

Українцям автоматично призначають пільги на ЖКП — хто у списку

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 19:40
Пільги на комунальні послуги — у ПФУ пояснили, хто зі споживачів отримає їх автоматично
Гроші, калькулятор і квитанція. Фото: Новини.LIVE

В Україні частина громадян у 2026 році продовжує користуватися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Право на отримання привілеїв визначатиметься автоматично.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE

Читайте також:

Пільги на комуналку

Як пояснили у ПФУ, пільгу на оплату комунальних послуг громадянам надають з урахуванням доходу сімʼї. Так, середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину за останні пів року не має перевищувати граничного рівня для податкової соцпільги. У 2026 році це 4 660 гривень. 

Дохід для пільг обчислюється за даними від Державної податкової служби. Враховуються, зокрема, доходи як пільговика, так і його сім’ї за III та IV квартали попереднього року.

"Після отримання даних про доходи право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2026 році для осіб, які отримували їх у 2025 році з урахуванням доходу, буде визначено автоматично", — пояснили у ПФУ. 

Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну людину перевищує 4 660 грн, то пільговик може звернутися за житловою субсидією.

Що ще варто знати

У 2026 році соціальні стандарти змінилися. Наприклад, більшими стали пенсії, соцвиплати, також зросла мінімальна зарплата —  до 8 647 гривень. Через це навіть без зміни роботи чи статусу частина пільговиків може перевищити допустимий рівень доходу і ризикує залишитися без знижки на комуналку.

Раніше ми розповідали, що українці, які виїхали за кордон, все одно отримують рахунки за комунальні послуги. Відомо, чи можуть вони отримати перерахунок. Дізнавайтесь також, для кого змінилися правила оплати комуналки

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
