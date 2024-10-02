НБУ начал покупать монеты у украинцев — какие именно

Копейки в руке. Фото: minfin

В Национальном банке Украины (НБУ) возобновили функционирование касс для осуществления операций с инвестиционными монетами. Таким образом, в октябре перезапустили покупку у граждан инвестмонет.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацбанка.

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Как отметил регулятор, в этом месяце также возобновили осуществление таких операций:

реализация инвестиционных монет со стороны украинских граждан;

прием поврежденных инвестмонет Украины на осуществление оценки.

В Национальном банке сообщили, что будут производить покупку и продажу инвестиционных копеек по закупочной стоимости и ценам продажи инвестмонет, которые определены в соответствии с механизмом расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы.

"Покупка у населения и реализация инвестиционных монет будет производиться по закупочным ценам и ценам продажи инвестиционных монет Украины, определенным согласно порядку расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы. Посмотреть их можно на сайте", — отметили в Нацбанке.

Графика. Источник: НБУ

В НБУ также добавили, что операции с инвестмонетами можно осуществить в кассах Нацбанка в Киеве по адресу: Контрактовая площадь, 2-я. График работы касс:

с понедельника по четверг — с 09:30 до 17:00;

в пятницу — с 09.30 до 15.45;

суббота — воскресенье выходные.

"При объявлении воздушной тревоги кассы будут прекращать свою работу, посетители должны будут покинуть помещение банка и направляться к ближайшему укрытию", — напомнили в Центробанке.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее НБУ предложил изменить название "копейки" на "шаг". Там заявили, что это необходимо для возобновления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.

Также мы писали, что в сентябре 2024 года существенно вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.