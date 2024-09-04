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У ПриватБанку на операцію із заміни банкнот можуть піти роки — деталі

4 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк затягує процедуру інкасо — що треба знати про обмін банкнот
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" розповіли, які можуть виникнути проблеми у разі звернення за операцією інкасо. Чоловіка змусили чекати на виконання послуги з початку року і ситуація досі не вирішилась.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Проблеми з операцією інкасо

Як розповів клієнт, він сім місяців тому звернувся у відділення ПриватБанку за операцією інкасо для заміни пошкодженої валюти 30 євро і 200 доларів.

"Ну, вирішив зробити все за законом, так би мовити, ну я як пенсіонер, який вірить ще, фахівцям, вирішив, що тут ну нічого такого бути не може, ах як я помилявся", — написав українець.

 Він повідомив, що на касі з нього взяли за цю послугу понад 1 тис. гривень, запевнивши кілька разів, що за часом це займе максимум шість місяців, а з досвіду, то 4-5 місяців.

Чоловік все здав, сплатив, йому оформили дві картки на рік на євро і на долари, запевнивши, що на них надійде здана сума протягом пів року.  Все це сталося 24 січня. Через пів року чоловік звернувся у відділення. Там йому  повідомили, що тепер на таку процедуру має йти не шість місяців, а три роки.

"Чекайте просто у них зміни… І оголосила мені, що ця інформація їй була доведена 25 січня, але я тут до чого? Адже я здав усе 24 січня... Нічого не знаю, йдіть куди хочете, все грошей немає... Клас! Далі ще веселіше, винен то виявляється я сам, я нічого не розумію, я оплатив послугу, не отримавши її, і чогось вимагаю гроші всього через шість з половиною місяців. Подзвонив на гарячу лінію, мене вислухали, поспівчували, сказали "дуже складне питання" треба їм місяць. Через місяць надійшла відповідь, все за регламентом. За яким регламентом? Чекайте три роки 20 січня вийшов закон, що тепер це три роки, просто його не довели до касира, і мене, нагадаю, я був 24 січня. Ну, а я причому, що хтось не довів цю інформацію, га? До чого?", — пояснив чоловік.

Він додав, що всі йому мило поспівчували, і натякнули, що немає сенсу сперечатися.

"Розумієте, може для Вас це не гроші, а для мене це великі гроші, я, крім пенсії, ніяких доходів не маю. Висновок не вірте, цим хлопцям, там обман крайній непрофесіоналізм, кругова порука та обман. Бережіть себе", — йдеться у скарзі

Відповідь Приватбанку

У ПриватБанку перепросили за створені незручності, зазначивши, що надали зворотній зв'язок за ініційованою заявкою.

"Нам дуже прикро, що сталась така ситуація. З цього питання раніше були ініційовані заявки, в результаті яких перевіряли доступну інформацію та надавали зворотній зв'язок. Також надіслана офіційна відповідь від банку в канал, який Ви зазначили", — додали у банку без уточнення деталей щодо тривалості процедури інкасо.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк блокує рахунки своїх заможних клієнтів без пояснення причин. Попри всі офіційні підтвердження надходження мільйонних сум, втратити доступ до грошей можна через "сумнівний" незначний переказ.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку нарікають на систему безпеки, яка допустила несанкціоноване списання коштів. Йдеться про суму у 250 тис. гривень.

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