Робота в Україні — у 2024 році очікуються масові звільнення

Працівники на будівництві. Фото: wz.lviv.ua

В Україні очікується масове звільнення працівників у 2024 році. Громадян не влаштовує низька оплата праці.

Про це свідчать результати опитування, пише NV Бізнес.

Читайте також:

Дослідження настроїв українських працівників

Згідно з отриманими даними, левова частка опитаних працівників (63%) заявила про наміри звільнитися та шукати кращої роботи протягом найближчих шести місяців.

Причиною таких кардинальних змін називають низьку заробітну плату. Респонденти уточнили прийнятний середній рівень заробітної плати — 32,4 тис. гривень на місяць. Водночас фактична середня зарплатня дорівнює 18,46 тис. гривень.

Як зазначила представниця дослідницької агенції Вікторія Скорбота, було досліджено настрої серед українських працівників. Зокрема, довідались про:

рівень готовності змінювати роботу;

ключові чинники під час вибору місця працевлаштування;

популярні джерела пошуку роботи;

очікування щодо рівня заробітної плати.

Чим невдоволені українці на роботі

За підсумком опитування, переважна більшість українців заявила про можливість зміни місця роботи. Водночас третина респондентів впевнено повідомила про такий розвиток подій, ще майже стільки ж схиляються до такого рішення.

Більшість заявляє, що спонукають шукати кращу роботу:

низькі зарплати;

відсутність перспектив кар'єрного зростання;

погані умови праці;

некомфортна атмосфера в колективі;

невідповідність власних цінностей принципам компанії.

За даними дослідження, у середньому громадяни отримують незначно більш ніж половину суми, яка б влаштовувала.

Дослідження провели шляхом онлайн-інтерв'ю з 13 лютого по 3 березня цього року. Опитали 322 респондентів 18-64 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Держслужба статистики повідомила про суттєве зростання середньої заробітної плати в Україні. Йдеться про перші три місяці цього року проти аналогічного періоду 2023 року.

Також ми повідомляли, що в Національному банку вважають, що під час етапу відбудови країни ситуація на ринку праці скоро поліпшиться. Прогнозують помірне зниження безробіття та підвищення зарплат.