Работа в Украине — в 2024 году ожидаются массовые увольнения

Украинцы собираются массово увольняться с работы — какая причина
В Украине ожидается массовое увольнение работников в 2024 году. Граждан не устраивает низкая оплата труда.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишет NV Бизнес.
Исследование настроений украинских работников
Согласно полученным данным, львиная доля опрошенных работников (63%) заявила о намерениях уволиться и искать лучшую работу в течение ближайших шести месяцев.
Причиной таких кардинальных изменений называют низкую заработную плату. Респонденты уточнили приемлемый средний уровень заработной платы — 32,4 тысячи гривен в месяц. В то же время фактическая средняя зарплата равна 18,46 тыс. гривен.
Как отметила представитель исследовательского агентства Виктория Скорбота, были исследованы настроения среди украинских работников. В частности, узнали об:
- уровне готовности поменять работу;
- ключевых факторах при выборе места трудоустройства;
- популярных источниках поиска работы;
- ожиданиях относительно уровня заработной платы.
Чем недовольны украинцы на работе
По итогам опроса подавляющее большинство украинцев заявило о возможности смены места работы. В то же время треть респондентов уверенно сообщили о таком развитии событий, еще почти столько же склоняются к такому решению.
Большинство заявляют, что побуждают искать лучшую работу:
- низкие зарплаты;
- отсутствие перспектив карьерного роста;
- плохие условия труда;
- некомфортная атмосфера в коллективе;
- несоответствие собственных ценностей принципам компании.
По данным исследования, в среднем граждане получают незначительно больше половины суммы, которая бы устраивала.
Исследование провели по онлайн-интервью с 13 февраля по 3 марта этого года. Опросили 322 респондента 18-64 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, Госслужба статистики сообщила о существенном росте средней заработной платы в Украине. Речь идет о первых трех месяцах этого года против аналогичного периода 2023 года.
Также мы сообщали, что в Национальном банке считают, что на этапе восстановления страны ситуация на рынке труда скоро улучшится. Прогнозируют умеренное снижение безработицы и повышение зарплат.
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