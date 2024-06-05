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Украинцы собираются массово увольняться с работы — какая причина

5 июня 2024 14:44
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — в 2024 году ожидаются массовые увольнения
Работники на строительстве. Фото: wz.lviv.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине ожидается массовое увольнение работников в 2024 году. Граждан не устраивает низкая оплата труда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишет NV Бизнес.

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Исследование настроений украинских работников

Согласно полученным данным, львиная доля опрошенных работников (63%) заявила о намерениях уволиться и искать лучшую работу в течение ближайших шести месяцев.

Причиной таких кардинальных изменений называют низкую заработную плату. Респонденты уточнили приемлемый средний уровень заработной платы — 32,4 тысячи гривен в месяц. В то же время фактическая средняя зарплата равна 18,46 тыс. гривен.

Как отметила представитель исследовательского агентства Виктория Скорбота, были исследованы настроения среди украинских работников. В частности, узнали об:

  • уровне готовности поменять работу;
  • ключевых факторах при выборе места трудоустройства;
  • популярных источниках поиска работы;
  • ожиданиях относительно уровня заработной платы.

Чем недовольны украинцы на работе

По итогам опроса подавляющее большинство украинцев заявило о возможности смены места работы. В то же время треть респондентов уверенно сообщили о таком развитии событий, еще почти столько же склоняются к такому решению.

Большинство заявляют, что побуждают искать лучшую работу:

  • низкие зарплаты;
  • отсутствие перспектив карьерного роста;
  • плохие условия труда;
  • некомфортная атмосфера в коллективе;
  • несоответствие собственных ценностей принципам компании.

По данным исследования, в среднем граждане получают незначительно больше половины суммы, которая бы устраивала.

Исследование провели по онлайн-интервью с 13 февраля по 3 марта этого года. Опросили 322 респондента 18-64 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, Госслужба статистики сообщила о существенном росте средней заработной платы в Украине. Речь идет о первых трех месяцах этого года против аналогичного периода 2023 года.

Также мы сообщали, что в Национальном банке считают, что на этапе восстановления страны ситуация на рынке труда скоро улучшится. Прогнозируют умеренное снижение безработицы и повышение зарплат.

рынок труда
зарплаты
доходы
деньги
увольнение
работа

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