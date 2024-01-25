Тарифи на газ з 1 лютого — скільки доведеться платити українцям

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у лютому 2024 року заплатять за природний газ більше, з огляду на іншу вартість доставки ресурсу, а також новий платіж за обслуговування газових мереж. Постачальники оприлюднили орієнтовні тарифи.

Про це повідомляють експерти сфери енергетики.

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Вартість одного кубометра "блакитного палива" буде варіюватися у межах від 7,7 грн/куб до 9,99 грн/куб. Річні тарифи газопостачальників до кінця опалювального сезону 2023-2024 залишаються незмінні.

Оскільки більшість українців обслуговує ГК "Нафтогаз України" (98%), то платитимуть надалі за фіксованою ціною за ресурс 7,96 грн/куб. У Нафтогазі готують споживачів до того, що рано чи пізно Україні доведеться відмовитися від "ручного управління" тарифів та перейти до ринкових. Проте такий тариф залишиться до 1 травня 2024 року.

Сім постачальників пропонують газ за ціною 8 грн/кубометр, п'ять – нижче. Зокрема, найнижчий тариф надає компанія "Еру Людям" — 7,7 грн/куб, а найвищий "Світгаз" — 9,99 грн/куб.

Плата за доставку газу

Суми у нових комунальних платіжках зміняться, адже розмір платежу залежатиме від обсягу використання газу протягом попереднього газового року.

Зараз тариф становить 0,38 — 2,39 гривні за один кубічний метр і залежить від регіону.

Формула розрахунку така:

тариф облгазу (кубічні метри за період з 1.10.2022 по 30.09.2023 року)/12 = розмір щомісячної плати за доставку газу.

В областях, де проживає більша кількість населення — тариф буде менший, тому що витрати на утримання газової інфраструктури поділять на більше число побутових споживачів.

Третя комунальна платіжка за газ

З січня 2024 року в країні запроваджується нова послуга "обслуговування внутрішньобудинкових мереж". Зокрема, тарифи залежатимуть від кількості квартир у будинку.

У "Газмережі" з орбіти "Групи Нафтогазу" оприлюднили орієнтовну вартість нової послуги. Ця компанія обслуговує споживачів у низці областей. Мінімальний тариф становитиме 40,16 грн, а максимальний — 1,5 тис грн.

Як приклад, більшість жителів Полтави платитимуть по 150-250 грн з квартири. У платіж для кожної квартири входитимуть такі послуги:

огляд у квартирах: стояк, відгалуження до вимикаючого пристрою, газовий прилад — 2,015 тис. гривень;

огляд трубопроводу загального користування — 232 гривні;

моніторинг герметичності муфтового з'єднання — 87 гривень;

перевірка на герметичність фланцевого з'єднання — 303 гривні;

планове випробування під тиском — 1,745 тис. гривень;

випробування газогонів на густину — 459 гривень;

перевірка тяги у каналах — 69,6 гривні;

обслуговування запірних пристроїв — 1,225 тис. гривень;

перевірка тяги на послідовному каналі — 434 гривні.

Загальну суму розділять на кількість квартир у будинку.

Більше про тарифи

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України вважають, що посилення обов'язку громадян відповідально ставитися до оплати рахунків за електрику дозволить відновити енергосистему. Під час дії мораторію на покарання за заборгованість багато споживачів зловживали правом не платити.

Також ми писали, що українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.