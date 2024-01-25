Міненерго очікують від боржників розрахунку за послуги ЖКГ

Прилад обліку електроенергії. Фото: Ukrenergo

У Міністерстві енергетики України вважають, що посилення обов'язку громадян відповідально ставитися до оплати рахунків за електрику дозволить відновити енергосистему. Під час дії мораторію на покарання за заборгованість багато споживачів зловживали правом не платити.

Про це заявила заступниця голови Міненерго Світлана Гринчук.

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Зростання боргів за послуги ЖКГ

За її словами, з початку повномасштабної війни на всю територію країни поширювалась заборона на відключення домоволодінь від електромережі, проте громадяни сприйняли це як можливість не сплачувати комунальні рахунки.

Як зазначила Гринчук, запровадження мораторію на відключення від електроенергії було покликане підтримати споживачів, однак не означало, що за послугу можна взагалі не платити. Тоді як енергокомпаніям потрібно функціонувати, відновлювати енергетику, здійснювати регулярні ремонти.

Проте з'ясувалося, що свідомо боргує не вся Україна. Примітно те, що споживачі, які проживають поруч з лінією зіткнення військ, попри щоденні обстріли, регулярно сплачують за електроенергію. Тоді як регіони, віддалені від бойових дій, стали лідерами з несплати за електрику. Зокрема, йдеться про Чернівецьку область, що стала одним із "лідерів" з-поміж боржників. Регіон — у п'ятірці областей з найвищим рівнем заборгованості. Загальний борг споживачів сягнув 10 млрд гривень.

"Це виглядає трішечки несправедливо, навіть до жителів прифронтових областей, які сумлінно платять", — наголошує представниця відомства.

При цьому в уряді розуміють, що випадки заборгованості індивідуальні і бувають життєві обставини, за яких складно вчасно сплатити за послуги ЖКГ. Для цього є різні варіанти досягнення домовленостей та компромісів із постачальниками.

"Ми все-таки хочемо нагадати споживачам, що подача електроенергії й інших комунальних послуг — це послуга, яка повинна оплачуватися. І не потрібно зловживати", — додала Світлана Гринчук.

Покарання українців за борги

З початку 2024 року уряд повернув право постачальників комунальних послуг застосовувати заходи покарання до боржників через те, що рекордно збільшилися неплатежі. Українці заборгували Укренерго за електроенергію за час війни до 20 млрд гривень.

Зокрема, у компанії з постачання електроенергії YASNO заявили, що відключення електроенергії боржникам багатьох жителів країни почнеться з 1 лютого 2024 року.

Як уточнюють експерти, громадян позбавлять електропостачання за наступних умов:

сума боргу перевищує 3 тис. гривень;

термін заборгованості — більше двох місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.

Також ми писали, що у 2024 році українцям, які мають газове обладнання, почнуть надходити рахунки не тільки за спожитий газ та доставку, а й за технічне обслуговування систем газопостачання. Експерти попередили, які труднощі можуть виникнути із запровадженням нової послуги.