Тарифы на газ с 1 февраля — сколько придется платить украинцам

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в феврале 2024 года заплатят за природный газ больше, учитывая другую стоимость доставки ресурса, а также новый платеж за обслуживание газовых сетей. Поставщики обнародовали ориентировочные тарифы.

Об этом сообщают эксперты сферы энергетики.

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Стоимость одного кубометра "голубого топлива" будет варьироваться от 7,7 грн/куб до 9,99 грн/куб. Годовые тарифы газопоставщиков к концу отопительного сезона 2023-2024 остаются неизменными.

Поскольку большинство украинцев обслуживает ГК "Нафтогаз Украины" (98%), будут платить в дальнейшем по фиксированной цене за ресурс 7,96 грн/куб. В Нафтогазе готовят потребителей к тому, что рано или поздно Украине придется отказаться от "ручного управления" тарифов и перейти к рыночным. Но такой тариф останется до 1 мая 2024 года.

Семь поставщиков предлагают газ по цене 8 грн/кубометр, пять — ниже. В частности, самый низкий тариф предоставляет компания "Эру Людям" — 7,7 грн/куб, а самый высокий "Свитгаз" — 9,99 грн/куб.

Плата за доставку газа

Суммы в новых коммунальных платежах изменятся, ведь размер платежа будет зависеть от объема использования газа в предыдущем газовом году.

Сейчас тариф составляет 0,38-2,39 гривны за один кубический метр и зависит от региона.

Формула расчета такова:

тариф облгаза (кубические метры за период с 1.10.2022 по 30.09.2023)/12 = размер ежемесячной платы за доставку газа.

В областях, где проживает большее количество населения, тариф будет меньше, потому что расходы на содержание газовой инфраструктуры делят на большее число бытовых потребителей.

Третья коммунальная платежка за газ

С января 2024 года в стране вводят новую услугу "обслуживание внутридомовых сетей". В частности, тарифы будут зависеть от количества квартир в доме.

В "Газсети" с орбиты "Группы Нафтогаза" обнародовали ориентировочную стоимость новой услуги. Эта компания обслуживает потребителей в ряде областей. Минимальный тариф составит 40,16 грн, а максимальный — 1,5 тыс. грн.

В качестве примера, большинство жителей Полтавы будут платить по 150-250 грн с квартиры. В платеж для каждой квартиры будут входить следующие услуги:

осмотр в квартирах: стояк, ответвление к выключающему устройству, газовый прибор — 2,015 тыс. гривен;

осмотр трубопровода общего пользования — 232 гривны;

мониторинг герметичности муфтового соединения — 87 гривен;

проверка на герметичность фланцевого соединения — 303 гривны;

плановое испытание под давлением — 1,745 тыс. гривен;

испытание газопроводов на плотность — 459 гривен;

проверка тяги в каналах — 69,6 гривны;

обслуживание запорных устройств — 1,225 тыс. гривен;

проверка тяги на последовательном канале — 434 гривны.

Общую сумму разделят на количество квартир в доме.

Больше о тарифах

Напомним, в Министерстве энергетики Украины считают, что усиление долга граждан ответственно относиться к оплате счетов за электричество позволит восстановить энергосистему. Во время действия моратория на наказание за задолженность многие потребители злоупотребляли правом не платить.

Также мы писали, что украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.