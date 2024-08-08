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Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

8 августа 2024 22:47
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на электричество будут заоблачными — кому придется платить 20 грн/кВт-час
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Эксперты рассказали, во сколько обходится украинцам электрическая энергия от зарядных систем типа "экофлоу". Цены не только в несколько раз выше, но и дорого обойдется стоимость ремонта такого оборудования.

О ценовых особенностях рассказал гендиректор Д.Трейдинг Дмитрий Маляр.

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Детальнее о стоимости электричества зарядных станций

По его словам, конечная стоимость электроэнергии от зарядных систем может достигать 14-15 грн/кВт-ч. Стоимость от генераторов еще выше — около 20 грн.

"Когда ты покупаешь "экофлоу" или другое решение, цена производимой этим инвертором электроэнергии — около 14-15 грн/кВт-ч. ... Из генератора самая дорогая электроэнергия, это около 20 грн/кВт-ч", — отметил он.

Кроме затрат на сам прибор, владельцы генераторов тратят средства на топливо к нему. Все это очень затратно.

В то же время, эксперт признал, что в случае дальнейших отключений света — это будет единственным управляемым способом зимой производить электроэнергию. Преимущества в том, что такое электричество не зависит от солнца, есть ли в сети электроэнергия для зарядки инвертора с аккумулятором.

"Это затратно и это не решение для одной квартиры. Это решение для дома", — подчеркнул чиновник.

Инверторы и аккумуляторы не производят электроэнергию, а только отдают накопившуюся ранее из сети, за которую тоже необходимо платить.

Однако есть дополнительная проблема зарядных станций — дороговизна ремонта оборудования.

Тарифы на электричество из сети

Как известно, сейчас население Украины платит за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч. Тариф во второй раз повысили за время войны. В прошлом году украинцы платили за электричество 2,63 грн за кВт-ч.

Новую стоимость электроэнергии обещают не пересматривать целый год. То есть, вернуться к ценовому вопросу могут в мае 2025 года.

Что еще стоит знать

Напомним, глава правления НАК Нафтогаз Алексей Чернышев заявил, что в настоящее время главной целью является обеспечить конструкцию, при которой украинцы потребляют ресурсы ответственно, и даже в случае возможной либерализации рынка их личные расходы не увеличиваются. Это означает, что объем потребляемого газа должен снизиться, а цена — возрасти.

Ранее мы писали, что в одном из украинских регионов существенно возрастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 сентября 2024 года. В частности, решение объясняют удорожанием электроэнергии.

тарифы электроэнергия генераторы цены

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