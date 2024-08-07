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Тарифи на воду — в одному з регіонів злетять ціни з 1 вересня

7 серпня 2024 22:48
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на воду зростуть з 1 вересня — кого торкнеться подорожчання
Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

В одному з українських регіонів суттєво зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 вересня 2024 року. Зокрема, рішення пояснюють подорожчанням електроенергії.

Про це повідомляє видання Comments.ua.

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Де в Україні злетять тарифи на воду

Як зазначає видання, влада Київської області, яка має право не погоджувати рішення з регулятором, поступово переглядає тарифи на воду.  

Відомо, що у Білогородській територіальній громаді піднімуть вартість водопостачання та водовідведення КП "Святопетрівське". Нові ціни у платіжках побачать  всі категорії споживачів. Серед причинами такого рішення:

  • подорожчання електроенергії за 1 кВт на 48%,
  • підвищення цін на послуги КП ""Вишнівськводоканал", що забезпечує надання послуг КП  "Святопетрівське" з водовідведення за один куб. м. на 123,26%.

Як зростуть ціни на послугу

Як заявили у комунальному підприємстві, підвищення цін на водопостачання та водовідведення відбудеться до економічно обґрунтованого рівня.

"Коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, централізоване водовідведення та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що суми перерахують з огляду на нові тарифи з 1 вересня 2024 року.

 

тарифи на воду
Нові розцінки на воду. Джерело: Comments.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі мають намір реалізувати "революційний" підхід у встановленні тарифів на водопостачання з метою заохочення до економії. Ціну хочуть зробити різною, залежно від обсягу споживання.

Раніше ми писали, що у серпні 2024 року тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться незмінними для більшості міст. Водночас, у квитанціях будуть вищі суми, з огляду на нові ціни на електроенергію, які діють з червня.

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