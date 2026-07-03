Українці в Німеччині можуть втратити виплати: хто у зоні ризику

Жінка тримає дитину на руках, банкноти євро. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Для українських біженців у Німеччині відбулися суттєві зміни з підтримкою. Так, безробітні громадяни й ті, кого держава забезпечує виплатами у зв'язку з безробітністю, тепер можуть потрапити під санкції, якщо відмовлятимуться від працевлаштування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на DW.

Виплати і зміни у підходах підтримки безробітних біженців

Нововведення у соціальному забезпеченні почали діяти з 1 липня. Вони, серед іншого, передбачають заміну допомоги для громадян (Bürgergeld) на базовий дохід (Grundsicherung).

Однак отримати допомогу біженцям стане складніше, через відновлення суворих перевірок щодо статків. Центри зайнятості вже почали ретельніше оцінювати вартість активів, майна та житла отримувачів:

раніше заощадження в сумі до 40 000 євро не враховувалися протягом року з моменту подання заяви. З 1 липня це змінилося: тепер отримувачам дозволено витрачати гроші на власне забезпечення впродовж першого року;

витрати на оплату житла, які виходять за рамки встановлених державою норм відшкодування, покриватимуться отримувачам допомоги лише частково.

Працевлаштування біженців

Перевага надаватиметься швидкому виходу на роботу, ніж навчання людини чи її перебування на курсах з підвищення кваліфікації.

Самих шукачів роботи зобов'язали погоджуватися навіть на вакансії з нижчою кваліфікацією. Якщо отримувачі виплат не ходитимуть на зустрічі у центрах зайнятості або відмовлятимуться подавати заяви для влаштування на роботу, їхні фінансові виплати можуть бути суттєво скорочені або навіть скасовані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що уряд Великої Британії роздумує переглянути допомогу біженцям. Тож біженців, які отримали право на роботу та хочуть залишатися в країні й надалі, можуть змусити сплачувати солідну фіксовану суму. Попередньо йдеться про платіж у розмірі біля 10 000 фунтів стерлінгів.

Також Новини.LIVE писали, що Польща дедалі частіше відмовляється надавати українським громадянам статус PESEL UKR. Відмову отримують ті, хто приїжджає до країни з територій, де не ведуться активні бойові дії. Тепер польські установи прискипливіше перевіряють, що стало причиною приїзду українців