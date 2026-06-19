Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Одна з країн ЄС змінила правила виплат для українців: кому доступні гроші

Одна з країн ЄС змінила правила виплат для українців: кому доступні гроші

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 02:20
Фіндопомога Assegno Unico в Італії: які виплати на дітей зможуть отримувати українці
Біженка з дитиною, банкноти по 50 эвро в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Італі на нових умова надаватимуть грошову допомогу на дітей. Йдеться про програму Assegno Unico. Зміни зробили її більш доступною для українських сімей.

Про це повідомила експертка з питань імміграційного супроводу в Італії Олександра Калапач у своїй соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE

Кому стали доступні виплати Assegno Unico

За словами Олександри Калапач, з умов програми прибрали вимогу щодо двох років резиденції, що значно спростило можливість оформити виплати на діей.

null
Олександра Калапач розповіла про нові умови виплати Assegno Unico в Італії. Скриншот: TikTok

"Ці два роки резиденції заважали багатьом сім'ям зробити запит на цю допомогу на дітей. Зараз не потрібні два роки резиденції, отож вам видадуть цю допомогу навіть з першого місяця резиденції в Італії", — сказала вона.

Скільки платять на дітей в Італії

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума залежить від:

Читайте також:
  • рівня доходів родини за спеціальним сертифікатом ISEE (що нижчий дохід, то вища виплата);
  • віку дітей;
  • кількості дітей.

Як свідчать дані Згідно даним INPS, у 2026 році виплати за Assegno Unico є такими:

  • базова виплата, якщо дитина неповнолітня (до 17 років) — від 58,3 євро (якщо доходи високі або без подачі ISEE) до 203 євро щомісяця (стосується родин із низьким або нульовим доходом);
  • базова виплата на повнолітню дитину (від 18 до 21 року) — від 29 до 99 євро на місяць (за умови навчання, стажування, офіційного статусу безробітного або універсальної громадянської служби);
  • надбавка на немовлят — базова сума автоматично збільшується на 50% для всіх дітей віком до 1 року (максимальна сума надбавки — понад 100 євро);
  • надбавки за інвалідність — базова сума, плюс від 99 до 122 євро, залежно який діагноз.

Додаткові гроші також отримують родини, у яких виховуються від трьох дітей,  і у випадках, батьки працевлаштовані офіційно або матр дитини молодша від 21 року.

Як оформити допомогу Assegno Unico

Оформленням займаються уповноважені в Італії органи. Батькам потрібно виконати три кроки:

  • отримати розрахунок ISEE — необхідно звернутися до безкоштовного центру правової допомоги Patronato, де складуть декларацію про фінансовий стан родини;
  • подати заяву до INPS — електронний лист для отримання виплат формують та надсилають спеціалісти спеціалісти самостійно;
  • надати реквізити від італійського банку — виплати надходитимуть на рахунок того з батьків, хто реєструє заяву.

30 червня 2026 року – крайній термін для подачі оновленої декларації ISEE за 2026 рік. Якщо родина встигне подати документи до кінця червня, INPS перевірить допомогу й виплатить усю заборгованість. Якщо подати пізніше — виплати за попередні місяці вже не нарахують.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Франції змінюють підходи до фінансового забезпечення сім'ям з дітьми. Зміняться, зокрема, нарахування соціальної допомоги.  Через це багато українских родин можуть залишитися без фінпідтримки.

Також Новини.LIVE писали про нову концепцію виплат для українських біженців у Німеччині. Зміни можуть відтермінувати. Усе залежить від того, чи погодиться федеральний уряд покривати землям витрати на біженців. 

фінансова допомога біженці грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації