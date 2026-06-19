Фіндопомога Assegno Unico в Італії: які виплати на дітей зможуть отримувати українці

Біженка з дитиною, банкноти по 50 эвро в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Італі на нових умова надаватимуть грошову допомогу на дітей. Йдеться про програму Assegno Unico. Зміни зробили її більш доступною для українських сімей.

Про це повідомила експертка з питань імміграційного супроводу в Італії Олександра Калапач у своїй соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

Кому стали доступні виплати Assegno Unico

За словами Олександри Калапач, з умов програми прибрали вимогу щодо двох років резиденції, що значно спростило можливість оформити виплати на діей.

Олександра Калапач розповіла про нові умови виплати Assegno Unico в Італії. Скриншот: TikTok

"Ці два роки резиденції заважали багатьом сім'ям зробити запит на цю допомогу на дітей. Зараз не потрібні два роки резиденції, отож вам видадуть цю допомогу навіть з першого місяця резиденції в Італії", — сказала вона.

Скільки платять на дітей в Італії

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума залежить від:

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рівня доходів родини за спеціальним сертифікатом ISEE (що нижчий дохід, то вища виплата);

віку дітей;

кількості дітей.

Як свідчать дані Згідно даним INPS, у 2026 році виплати за Assegno Unico є такими:

базова виплата, якщо дитина неповнолітня (до 17 років) — від 58,3 євро (якщо доходи високі або без подачі ISEE) до 203 євро щомісяця (стосується родин із низьким або нульовим доходом);

базова виплата на повнолітню дитину (від 18 до 21 року) — від 29 до 99 євро на місяць (за умови навчання, стажування, офіційного статусу безробітного або універсальної громадянської служби);

надбавка на немовлят — базова сума автоматично збільшується на 50% для всіх дітей віком до 1 року (максимальна сума надбавки — понад 100 євро);

надбавки за інвалідність — базова сума, плюс від 99 до 122 євро, залежно який діагноз.

Додаткові гроші також отримують родини, у яких виховуються від трьох дітей, і у випадках, батьки працевлаштовані офіційно або матр дитини молодша від 21 року.

Як оформити допомогу Assegno Unico

Оформленням займаються уповноважені в Італії органи. Батькам потрібно виконати три кроки:

отримати розрахунок ISEE — необхідно звернутися до безкоштовного центру правової допомоги Patronato, де складуть декларацію про фінансовий стан родини;

подати заяву до INPS — електронний лист для отримання виплат формують та надсилають спеціалісти спеціалісти самостійно;

надати реквізити від італійського банку — виплати надходитимуть на рахунок того з батьків, хто реєструє заяву.

30 червня 2026 року – крайній термін для подачі оновленої декларації ISEE за 2026 рік. Якщо родина встигне подати документи до кінця червня, INPS перевірить допомогу й виплатить усю заборгованість. Якщо подати пізніше — виплати за попередні місяці вже не нарахують.

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