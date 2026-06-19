Фіндопомога Assegno Unico в Італії: які виплати на дітей зможуть отримувати українці

Одна з країн ЄС змінила правила виплат для українців: кому доступні гроші
В Італі на нових умова надаватимуть грошову допомогу на дітей. Йдеться про програму Assegno Unico. Зміни зробили її більш доступною для українських сімей.
Про це повідомила експертка з питань імміграційного супроводу в Італії Олександра Калапач у своїй соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.
Кому стали доступні виплати Assegno Unico
За словами Олександри Калапач, з умов програми прибрали вимогу щодо двох років резиденції, що значно спростило можливість оформити виплати на діей.
"Ці два роки резиденції заважали багатьом сім'ям зробити запит на цю допомогу на дітей. Зараз не потрібні два роки резиденції, отож вам видадуть цю допомогу навіть з першого місяця резиденції в Італії", — сказала вона.
Скільки платять на дітей в Італії
Розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума залежить від:
- рівня доходів родини за спеціальним сертифікатом ISEE (що нижчий дохід, то вища виплата);
- віку дітей;
- кількості дітей.
Як свідчать дані Згідно даним INPS, у 2026 році виплати за Assegno Unico є такими:
- базова виплата, якщо дитина неповнолітня (до 17 років) — від 58,3 євро (якщо доходи високі або без подачі ISEE) до 203 євро щомісяця (стосується родин із низьким або нульовим доходом);
- базова виплата на повнолітню дитину (від 18 до 21 року) — від 29 до 99 євро на місяць (за умови навчання, стажування, офіційного статусу безробітного або універсальної громадянської служби);
- надбавка на немовлят — базова сума автоматично збільшується на 50% для всіх дітей віком до 1 року (максимальна сума надбавки — понад 100 євро);
- надбавки за інвалідність — базова сума, плюс від 99 до 122 євро, залежно який діагноз.
Додаткові гроші також отримують родини, у яких виховуються від трьох дітей, і у випадках, батьки працевлаштовані офіційно або матр дитини молодша від 21 року.
Як оформити допомогу Assegno Unico
Оформленням займаються уповноважені в Італії органи. Батькам потрібно виконати три кроки:
- отримати розрахунок ISEE — необхідно звернутися до безкоштовного центру правової допомоги Patronato, де складуть декларацію про фінансовий стан родини;
- подати заяву до INPS — електронний лист для отримання виплат формують та надсилають спеціалісти спеціалісти самостійно;
- надати реквізити від італійського банку — виплати надходитимуть на рахунок того з батьків, хто реєструє заяву.
30 червня 2026 року – крайній термін для подачі оновленої декларації ISEE за 2026 рік. Якщо родина встигне подати документи до кінця червня, INPS перевірить допомогу й виплатить усю заборгованість. Якщо подати пізніше — виплати за попередні місяці вже не нарахують.
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