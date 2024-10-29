Ціни на продукти зросли — де і на чому економлять українці найбільше

Покупці у магазині. Фото: Novus

Українське населення адаптувалося під зростання цін на продукти харчування, спровоковане головним чином війною. У зв'язку з цим багатьом довелося суттєво урізати бюджет на харчування.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus Research.

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Як випливає з дослідження, найбільше зміни у витратах на продукти помітні серед громадян вікової групи від 56 років. З-поміж них частка тих, що заощаджують під час війни, сягає 77%.

На заході бюджет громадян зменшився на 64%, у центрі — на 69,2%, на північному сході — на 68,6%, на півдні — на 69,6%. Зокрема, у Києві скоротився бюджет громадян на 64,9%.

Серед категорій продуктів, на яких найбільше заощаджують споживачі: кондитерські вироби — 49%, риба та морепродукти — 48%.

Примітно те, що на базових продуктах громадяни не економлять. Так, скорочення бюджетів майже не торкнулося — хліба, олії, борошна, круп, овочів та яєць. На цих товарах економлять тільки 11% респондентів.

Графіка. Джерело: Gradus Research

Дослідження провела дослідницька компанія Gradus Research через самозаповнення анкет у застосунку Gradus.

Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тис. у віці від 18 до 65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном (без окупованих територій).

Період — 8 жовтня 2024 року, розмір вибірки — 1 тис. осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ріпчаста цибуля має всі шанси стати найдорожчим овочем, вартість якого зросте рекордними темпами у 2024 році. Лише за останній рік ціна на цибулю підскочила майже на 40%.

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