Цены на продукты выросли — где и на чем экономят украинцы больше всего

Покупатели в магазине. Фото: Novus

Украинское население адаптировалось под рост цен на продукты питания, спровоцированный главным образом войной. В связи с этим многим пришлось существенно урезать бюджет на питание.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.

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Как следует из исследования, больше всего изменения в расходах на продукты заметны среди граждан возрастной группы от 56 лет. Среди них доля экономящих во время войны достигает 77%.

На западе бюджет граждан уменьшился на 64%, в центре — на 69,2%, на северо-востоке — на 68,6%, на юге — на 69,6%. В частности, в Киеве сократился бюджет граждан на 64,9%.

Среди категорий продуктов, на которых больше всего экономят потребители: кондитерские изделия — 49%, рыба и морепродукты — 48%.

Примечательно то, что на базовых продуктах граждане не экономят. Так, сокращение бюджетов почти не коснулось — хлеба, масла, муки, круп, овощей и яиц. На этих товарах экономят только 11% респондентов.

Графика. Источник: Gradus Research

Исследование провела исследовательская компания Gradus Research путем самозаполнения анкет в приложении Gradus.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте от 18 до 65 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону (без оккупированных территорий).

Период — 8 октября 2024 года, размер выборки — 1 тыс. человек.

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