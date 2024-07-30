Допомога у Польщі — українцям будуть доступні нові додаткові виплати

Українці у Польщі отримають додаткові виплати — деталі програми
У Польщі з жовтня 2024 року українським біженцям буде доступна нова грошова допомога. Її можна буде оформити на дітей в рамках програми "Aktywny rodzic".
Про це йдеться у матеріалі Inpoland.net.pl.
Детальніше про нову допомогу у Польщі
Як зазначається, новий вид соціальної допомоги запровадять восени для підтримки родин із дітьми за програмою "Aktywny rodzic".
Очікується, що програма передбачатиме три види грошової допомоги, яку отримають:
- Aktywni rodzice w pracy — працюючі батьки;
- Aktywnie w domu — ті, хто виховують дитину вдома;
- Aktywnie w żłobku — на послуги з догляду за дитиною до трьох років.
Допомога буде доступна громадянам України, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року. Біженці зможуть подавати заяви на призначення допомоги за умови виконання таких вимог:
- у заявника (законного опікуна дитини) та дитини є статус UKR;
- заявник з дитиною безперервно перебувають на території Польщі упродовж 365 днів на момент подання заяви.
Таким чином, українці, які прибули у Польщу після початку повномасштабної війни, зможуть претендувати на нову допомогу "aktywnie w żłobku". Кошти можна буде спрямувати:
- на оплату ясел;
- на оплату дитячих клубів;
- на оплату денної няні.
Термін дії та розміри виплат на дітей
Така програма підтримки діятиме до досягнення дитиною трьох років. У разі появи труднощів при здобутті дошкільної освіти, виплати надходитимуть тільки до завершення навчального року, коли дитині виповниться чотири роки.
Розмір допомоги, яку зможуть отримати українські біженці, становитиме:
- 1,5 тис. злотих щомісяця — на одну дитину;
- 1,9 тис. злотих щомісяця — на дитину з інвалідністю.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.
Також ми писали, що як випливає з нового дослідження Gradus Research, більшість українських біженців у майбутньому збираються повернутися додому. Причиною називають неможливість адаптуватися до життя в нових країнах.
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