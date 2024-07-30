Допомога у Польщі — українцям будуть доступні нові додаткові виплати

Біженці у тимчасовому житлі. Фото: dovkola.media

У Польщі з жовтня 2024 року українським біженцям буде доступна нова грошова допомога. Її можна буде оформити на дітей в рамках програми "Aktywny rodzic".

Про це йдеться у матеріалі Inpoland.net.pl.

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Детальніше про нову допомогу у Польщі

Як зазначається, новий вид соціальної допомоги запровадять восени для підтримки родин із дітьми за програмою "Aktywny rodzic".

Очікується, що програма передбачатиме три види грошової допомоги, яку отримають:

Aktywni rodzice w pracy — працюючі батьки;

Aktywnie w domu — ті, хто виховують дитину вдома;

Aktywnie w żłobku — на послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Допомога буде доступна громадянам України, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року. Біженці зможуть подавати заяви на призначення допомоги за умови виконання таких вимог:

у заявника (законного опікуна дитини) та дитини є статус UKR;

заявник з дитиною безперервно перебувають на території Польщі упродовж 365 днів на момент подання заяви.

Таким чином, українці, які прибули у Польщу після початку повномасштабної війни, зможуть претендувати на нову допомогу "aktywnie w żłobku". Кошти можна буде спрямувати:

на оплату ясел;

на оплату дитячих клубів;

на оплату денної няні.

Термін дії та розміри виплат на дітей

Така програма підтримки діятиме до досягнення дитиною трьох років. У разі появи труднощів при здобутті дошкільної освіти, виплати надходитимуть тільки до завершення навчального року, коли дитині виповниться чотири роки.

Розмір допомоги, яку зможуть отримати українські біженці, становитиме:

1,5 тис. злотих щомісяця — на одну дитину;

1,9 тис. злотих щомісяця — на дитину з інвалідністю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.

Також ми писали, що як випливає з нового дослідження Gradus Research, більшість українських біженців у майбутньому збираються повернутися додому. Причиною називають неможливість адаптуватися до життя в нових країнах.