Помощь в Польше — украинцам будут доступны новые дополнительные выплаты

Беженцы во временном жилье. Фото: dovkola.media

В Польше с октября 2024 года украинским беженцам будет доступна новая денежная помощь. Ее можно будет оформить на детей в рамках программы "Aktywny rodzic".

Об этом говорится в материале Inpoland.net.pl.

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Подробнее о новой помощи в Польше

Как отмечается, новый вид социальной помощи будет введен осенью для поддержки семей с детьми по программе "Aktywny rodzic".

Ожидается, что программа будет предусматривать три вида денежной помощи, которую получат:

Aktywni rodzice w pracy — работающие родители;

Aktywnie w domu — те, кто воспитывает ребенка дома;

Aktywnie w żłobku — на услуги по уходу за ребенком до трех лет.

Помощь будет доступна гражданам Украины, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Беженцы смогут подавать заявления на назначение помощи при условии выполнения следующих требований:

у заявителя (законного опекуна ребенка) и ребенка есть статус UKR;

заявитель с ребенком непрерывно находятся на территории Польши в течение 365 дней на момент подачи заявления.

Таким образом, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны украинцы смогут претендовать на новую помощь "aktywnie w żłobku". Средства можно будет направить:

на оплату яслей;

на оплату детских клубов;

на оплату дневной няни.

Срок действия и размер выплат на детей

Такая программа поддержки будет действовать до достижения ребенком трех лет. В случае возникновения трудностей при получении дошкольного образования, выплаты будут поступать только до завершения учебного года, когда ребенку исполнится четыре года.

Размер помощи, которую смогут получить украинские беженцы, составит:

1,5 тыс. злотых ежемесячно — на одного ребенка;

1,9 тыс. злотых ежемесячно — на ребенка с инвалидностью.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.

Также мы писали, что, как следует из нового исследования Gradus Research, большинство украинских беженцев в будущем собираются вернуться домой. Причиной называют невозможность адаптироваться к жизни в новых странах.