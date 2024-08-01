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Украинцы стали больше снимать налички летом — НБУ объяснил причины

1 августа 2024 09:34
Ксения Симонова - Редактор
Банки стали больше выдавать налички из-за проблем с электричеством, — НБУ
Валюта на кассе. Фото: Минфин
Ксения Симонова - Редактор

Национальный банк зафиксировал рост выдачи наличных денег из касс банковских учреждений. Показатель повысился за первое полугодие 2024 года на 12,6%.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Увеличение операций с наличными

По данным Нацбанка, объем выдачи наличных из банковских касс вырос до 1 трлн 342,9 млрд грн. Специалисты объясняют это возобновлением экономической активности:

  • повышение зарплат и соцвыплат населению;
  • сохранение стабильной ситуации на валютном рынке;
  • умеренная инфляция в стране.

"В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличных денег, который в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остается доступным и быстрым платежным инструментом для осуществления розничных операций", — сообщил Нацбанк.

 

валюта наличные НБУ
Графика. Источник: НБУ

Наибольшие объемы наличных денег из касс в первом полугодии 2024 года банки традиционно выдавали:

  • при операциях клиентов с использованием платежных карт (85% от общего объема расхода);
  • при подкреплении операторов почтовой связи (доля 4% от общего числа);
  • при покупке иностранной валюты у клиентов (доля 3,2% от общего объема).

В то же время, объем поступлений наличных средств в кассы банков в январе-июне составил 1 трлн 307,6 млрд грн, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Больше всего наличных в банковские кассы поступило от:

  • торговой выручки (31,8% от общего размера поступлений);
  • операций клиентов через платежные карты (доля 23,6% от общего объема поступлений);
  • поступлений от продаж иностранной валюты (доля 17,6% от общего объема поступлений);
  • выручки от всех видов услуг (доля 13% от общего объема поступлений).

Объем кассовых оборотов банков по поступлениям и расходам за полгода превысил в среднем на 14% показатель первого полугодия довоенного 2021 года. Таким образом, речь идет о постепенном возобновлении экономической активности, добавили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ на прошлой неделе сократил поддержку курса гривны путем меньшего объема продаж валюты на межбанковском рынке. Регулятор продал на 165 млн долларов меньше.

Также сообщалось, что украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.

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