Пенсии в Украине — юристы объяснили, законно ли ПФУ отменяет выплаты

Мужчина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы жалуются на отмену пенсионных выплат и требование возврата средств. Юристы перечислили нарушения со стороны работников Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

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Подробнее об отмене назначенных пенсий

На сайте в одном из сообщений гражданин попросил объяснить, имели ли право специалисты Пенсионного фонда отменить назначенные выплаты его отцу. Он отметил, что отец 1962 года рождения в январе 2025 года достиг 63 лет, имея 22 года страхового стажа. В декабре прошлого года он обратился в местный Пенсионный фонд, однако получил устный отказ в приеме документов, однако в районном отделе сообщили, что обращаться за назначением выплат можно за месяц до дня рождения.

ПФУ после оформления выплат в январе этого года не засчитал практику в межшкольном комбинате, признав 21,5 года стажа, хотя после перерасчета уже было 23 года. В итоге пенсию назначили, поступил первый платеж, однако впоследствии выплату отменили без объяснения. Позже предоставили постановление, где указано, что с 2025 года практика в комбинате не может быть учтена.

"Причины, почему считаю действия ПФУ неправомерными: 1. Минимальный стаж в 2025 — 22 года. Даже без спорного периода отец имеет право на пенсию. 2. Есть подтвержденные случаи, когда другим лицам аналогичный стаж зачислен. 3. Работница местного ПФУ не выполняет обязанностей должным образом (устный отказ, задержки, сомнительная инициатива проверки)", — сообщил гражданин.

Он добавил, что на днях отцу прислали письмо с требованием вернуть выплаченную пенсию.

Как действовать в случае нарушений со стороны ПФУ

Юристы перечислили ряд нарушений, которые совершили работники Пенсионного фонда. Они отметили, что право на назначение пенсии по возрасту в 2025 году наступает:

в случае достижения возраста 60 лет — не менее 32 лет;

по достижении возраста 63 года — минимум 22 года;

по достижении возраста 65 лет — не менее 15 лет.

То есть в таком случае даже без спорного периода гражданин имел право на пенсию, ведь минимальный стаж в 2025-м — 22 года.

Что касается даты обращения за назначением пенсии, то оно может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию или не ранее чем за месяц до достижения человеком пенсионного возраста.

Действия работницы местного ПФУ были выполнены ненадлежащим образом, ведь отказ был устным, необоснованно задержку и инициирована сомнительная проверка.

В частности, решение об отказе должно доводиться до сведения в письменной форме со ссылкой на закон и перечнем мотивов отказа, с объяснением механизма обжалования принятого решения.

Юристы отметили, что ситуация является чрезвычайно серьезной и имеются признаки нарушения прав гражданина со стороны органов Пенсионного фонда. В связи с этим можно подать жалобу на работника ПФУ к руководителю местного ПФУ или в орган фонда высшего уровня, в соответствии с постановлением "Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб на решения органов Пенсионного фонда Украины относительно пенсионного обеспечения".

Если Пенсионный фонд самостоятельно признал стаж, назначил пенсию и осуществил выплату, а гражданин не вводил в заблуждение, то требование вернуть деньги является незаконным. Для этого нужно написать письменную жалобу в областное управление ПФУ:

с требованием возобновления пенсии;

просьбой полного перерасчета страхового стажа.

"Относительно Вашего вопроса — требование ПФУ по возврату средств, если не было недобросовестных действий со стороны пенсионера, а именно представления поддельных документов и сведений — незаконно и юридически ничтожно", — добавили специалисты.

Ранее мы писали, кому из граждан Пенсионный фонд назначит досрочные пенсии по возрасту в 2025 году. Речь идет о нескольких категориях граждан.

Также мы рассказывали, что некоторые украинские пенсионеры могут потерять уже назначенные выплаты. Чтобы этого не произошло, нужно сообщать ПФУ о некоторых важных изменениях.