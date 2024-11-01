Валюта в Украине набирает популярность в 2024 году — данные НБУ

Валюта в руках. Фото: Минфин

Граждане Украины во второй половине года активизировались в вопросе обмена гривны на доллары США. При этом в валюту переводят не только новые, но и старые сбережения.

Об этом сообщил бывший глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook.

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По словам Данилишина, об этом свидетельствуют данные анализа гривневой ликвидности банковской системы. Согласно им, начиная с июля текущего года по нетто-итогу зафиксирована полная конвертация новых поступлений гривневых средств в валюту. При этом конвертируются как новые потоки, так и накопившиеся гривневые сбережения.

"Это сигнализирует о разбалансировании валютных ожиданий и валютной панике", — пояснил специалист.

По его данным, только за июль-сентябрь этого года расходы регулятора на поддержку валютного рынка составили 9,2 млрд долларов, а влияние операций Госказначейской службы, Фонда гарантирования вкладов физлиц, расходов НБУ (в частности, по смете, выплате процентов за депсертификаты) суммарно достигло 306 млрд гривен, 7,5 млрд долларов (эквивалент в валюте).

Графика. Источник: Facebook/Богдан Данилишин

Ранее Данилишин сообщал, что с начала текущего года объем чистой покупки населением валюты достиг 8,2 млрд долларов — почти треть объема международной помощи нашей стране.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 ноября из наличного обращения начнут изымать купюры старых образцов номиналами 50 и 200 гривен. До полного вывода их в дальнейшем можно считать действительным платежным средством.

Также мы писали, что с 2013 года на валютном рынке функционирует банкнота номиналом 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.