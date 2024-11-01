Гривні старих зразків в Україні вилучать з обігу — деталі від НБУ

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 листопада із готівкового обігу почнуть вилучати купюри старих зразків номіналами 50 та 200 гривень. До повного виведення їх надалі вважатимуть дійсним платіжним засобом.

Про це повідомив Національний банк України (НБУ).

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Виведення з обігу купюр з 1 листопада

За планами Нацбанку, з листопада стартує нова кампанія із осучаснення купюр, які давно перебувають в обігу. Почнеться виведення з обігу купюр номіналів 50 та 200 грн.

Очікується, що старі зразки поступово будуть замінені на аналогічні купюри нового покоління, починаючи з 2014 року випуску.

У НБУ зауважили, що банкноти старого зразка паралельно будуть залишатися дійсним платіжним засобом. Ними можна розраховуватися без обмежень. Вимоги самостійного обміну нема.

Старі та нові купюри. Джерело: НБУ

Також із серпня поточного року почали вилучати з обігу найпопулярнішу в країні банкноту — номіналом у 500 гривень, 2003–2007 років випуску. Такі купюри теж замінюють на банкноти зразка, надруковані після 2014 року.

Як зазначили у Нацбанку, головна ціль такого рішення — прагнення покращити якість готівкових грошей в обігу, з огляду на зношеність поширених купюр старого зразка. Таким банкнотам вже близько 18 років, проте з них вісім — в обігу паралельно з купюрами нового покоління.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на аукціоні у Сполучених Штатах пішла з "молотка" надзвичайно унікальна монета, яких у світі налічується лише дві. Вартість сягнула 500 тис. доларів.

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