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Головна Фінанси Українці платять за паспорти понад 1600 грн: хто може не витрачати гроші

Українці платять за паспорти понад 1600 грн: хто може не витрачати гроші

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Дата публікації: 4 липня 2026 13:50
Паспорт громадянина України: коли українцям потрібно міняти документ і платити понад 1600 грн
Паспорт громадянина України, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В українців досі є паспорти-книжечки, датовані 1994 роком. Громадяни не поспішають обмінювати цей документ на сучасну ID-картку. Можливо, людей відлякує ціна: оформити пластик у 2026 році коштує 1638 гривень.

Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби, передає Новини.LIVE

Заміна старого паспорта на ID-картку

Якщо паспорт-книжечка у належному стані й немає законних підстав для його заміни, українцям ніхто не забороняє користуватися ним і надалі. Заміна на ID-картку відбувається у кількох випадках. Наприклад:

  • паспорт пошкодили;
  • викрали;
  • власник змінив персональні дані;
  • громадянин не вклеїв нову фотокартку у паспорт-книжечку протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років. 

В законах України немає чіткої дати дії для паспортів зразка 1994 року. Тобто вони залишаються чинними до моменту, поки не виникне підстава для обов’язкового обміну.

Оформлення ID-картки у 2026 році

Українці можуть оформити ID-картку добровільно. Платити за її виготовлення доводиться по-різному, оскільки все залежить від терміновості: 

Читайте також:
  • стандартний термін виготовлення триває до 20 робочих днів і коштує 618 гривень;
  • термінове оформлення (до 7 робочих днів) — 988 гривень.

Також громадяни мають оплатити сервісні послуги державному підприємству. Йдеться про суму майже у 650 гривень. Отже загалом за виготовлення ID-картки доведеться віддати 1638 гривень, якщо  документ потрібен терміново. 

Ще варто не забувати, що повнолітнім українцям ID-картка надається на 10 років. Водночас для осіб віком від 65 років документ може оформлюватися безстроково.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, за які паспорти штрафують українців. Так, деякі громадяни забувають, що паспорт-книжечка втрачає свою чинність, якщо порушити одне важливе правило. У такому випадку проти громадян застосовують штрафні санкції. 

Ще Новини.LIVE писали, чому ID-картку можуть заблокувати. Власникам документа не можна забувати ПІН-коди і ПАК-коди. Повністю ID-картка блокується, якщо 10 разів неправильно вказати один із цих кодів.

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Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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