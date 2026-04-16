В Україні штрафують за незаконну форму одягу: за що доведеться заплатити

Людина у військовій формі дістає гроші з кишені. Фото: Новини.LIVE

В Україні застосовують суворі заходи щодо тих, хто незаконно використовує військову форму та інші символи з високим значенням для держави. Хоча з початком повномасштабного вторгнення РФ людей у мілітарі-формі можна зустріти повсюди. Проте не усі люди можуть її носити.

Адміністративна відповідальність за незаконне носіння військової форми міститься у статті 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передає Новини.LIVE.

Кому можна носити військову форму в Україні

Якщо говорити про військову форму зі знаками розрізнення, до яких належать погони з зірками, шеврони тощо, то вдягати її можуть не усі громадяни. Власне, з'явитися у такій формі на вулиці можуть:

військовослужбовці;

курсанти;

резервісти;

військовозобов’язані, які прибули на збори;

ліцеїсти та ті, хто пішов зі слуби з правом носіння форми.

Річ у тому, що усі ці люди отримують або отримували форму офіційно, до всього у них є військові квитки або посвідчення офіцера. Наприклад, резервісти на період зборів повинні мати повний комплект форми.

Який штраф за військову форму

Перевірити документи в осіб, одягнених у військову форму, можуть поліцейські. Якщо з'ясується, що форму Збройних сил України (ЗСУ) носить цивільна людина — це розцінять, як адміністративне правопорушення. Але:

якщо це сталося вперше, то людині можуть винести попередження або оштрафувати на суму від 2 550 до 3 400 гривень та конфіскувати "камуфляж";

повторне порушення впродовж року означає, що штраф зросте до 3 400 або 6 800 гривень. Ще порушника можуть залучити до громадських робіт на строк від 30 до 40 годин, плюс конфіскують форму.

Конфіскована форма, як правило, передається на зберігання.

