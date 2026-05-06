Товари на виплат для українців: чому оплата частинами стає усе популярнішою

Купівля товарів на виплат набуває усе більшої популярності серед українців. Покупці в магазинах і на маркет-плейсах усе частіше обирають варіант, за яким сума покупки розбивається на декілька рівних частин. Тож для громадян такі умови — це не фінансова операція, а зручний спосіб отримати товар зараз, а платити за нього потім.

Як змінився ринок онлайн-кредитів

Інтерес з боку українців до покупок у розтермінування зростає щороку. Наприклад, на початку 2022 року такий запит подавав кожен 64-й клієнт monobank, тоді як у 2026 — вже кожен 34-й. При цьому на monoмаркет цього року понад 90% товарів купуються через оплату частинами.

Саме можливість робити декілька платежів з комфортною для покупця сумою, як зазначили в компанії Prom, підвищує частоту покупок у середньому на 15–20%. Про аналогічну статистику розповіла й співвласниця групи Rozetka-Evo Ірина Чечоткіна. При цьому вона зауважила ще одну важливу зміну, яка відбувається з клієнтами онлайн-платформи.

"Люди звикають користуватися цим інструментом у повсякденних витратах", — підкреслила бізнесменка.

Чому українці обирають оплати частинами

Сервіси, такі як "Оплата частинами", дозволяють покупцям отримати товар на вигідних умовах і не переплачувати за нього, а продавці мають нових клієнтів. Для першої категорії людей, при цьому, важливою стає не повна вартість, а те, скільки грошей потрібно платити щомісяця. Однак помилково вважати, що зацікавленість у розстрочках зростає лише через те, що у споживачів змінилися потреби.

"Розтермінування знімає бар’єр "купити зараз чи відкласти", особливо в умовах невизначеності. Сьогодні розтермінування — це вже не бонус, а базова частина клієнтського досвіду в онлайн-покупках", — зауважила Ірина Чечоткіна.

Примітно, що за підсумками першого кварталу 2026 року, як розповів виданню керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанка Сергій Макаренко, клієнти почали частіше брати розстрочки в інтернеті, ігноруючи офлайн магазини. Тобто розстрочка повністю перейшла в онлайн. Тут вона вбудована прямо в процес оформлення замовлення.

Які товари найчастіше обирають українці в оплату частинами

Раніше вважалося, що такі умови кредитування беруть люди, які живуть "від зарплати до зарплати". Та зараз з’ясувалося, що на це погоджується економічно активна і платоспроможна категорія населення. Наприклад, типовий користувач Покупки Частинами в monobank — людина від 25 до 44 років (66% усіх користувачів).

Досі українці брали у розтермінування задорогу техніку, смартфони чи ноутбуки, а от зараз категорія товарів є набагато ширшою. Так, споживачів цікавить одяг, взуття, товари для дому тощо.

