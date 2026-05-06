Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы "подсели" на оплату частями: почему и какие товары выбирают

Украинцы "подсели" на оплату частями: почему и какие товары выбирают

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 18:54
Товары в рассрочку для украинцев: почему оплата частями становится все популярнее
Человек со смартфоном в руках, магазин с электроникой. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Покупка товаров в рассрочку приобретает все большую популярность среди украинцев. Покупатели в магазинах и на маркет-плейсах все чаще выбирают вариант, по которому сумма покупки разбивается на несколько равных частей. Поэтому для граждан такие условия — это не финансовая операция, а удобный способ получить товар сейчас, а платить за него потом.

Об этом говорится в статье РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Как изменился рынок онлайн-кредитов

Интерес со стороны украинцев к покупкам в рассрочку растет с каждым годом. Например, в начале 2022 года запрос на рассрочку подавал каждый 64-й клиент monobank, тогда как в 2026 — уже каждый 34-й. При этом на monoмаркет в этом году более 90% товаров покупаются через оплату частями.

Именно возможность делать несколько платежей с комфортной для покупателя суммой, как отметили в компании Prom, повышает частоту покупок в среднем на 15-20%. Об аналогичной статистике рассказала и совладелица группы Rozetka-Evo Ирина Чечеткина. При этом она отметила еще одно важное изменение, которое происходит с клиентами онлайн-платформы.

"Люди привыкают пользоваться этим инструментом в повседневных расходах", — подчеркнула бизнесмен.

Читайте также:

Почему украинцы выбирают оплаты частями

Сервисы, такие как "Оплата частями", позволяют покупателям получить товар на выгодных условиях и не переплачивать за него, а у продавцов появляются новые клиенты. Для первой категории людей, при этом, важной становится не полная стоимость, а то, сколько денег нужно платить ежемесячно. Однако ошибочно считать, что заинтересованность в рассрочках растет только из-за того, что у потребителей изменились потребности.

"Рассрочка снимает барьер "купить сейчас или отложить", особенно в условиях неопределенности. Сегодня рассрочка — это уже не бонус, а базовая часть клиентского опыта в онлайн-покупках", - отметила Ирина Чечеткина.

Примечательно, что по итогам первого квартала 2026 года, как рассказал изданию руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, клиенты стали чаще брать рассрочки в интернете, игнорируя офлайн магазины. То есть рассрочка полностью перешла в онлайн. Здесь она встроена прямо в процесс оформления заказа.

Какие товары чаще всего выбирают украинцы в оплату частями

Ранее считалось, что такие условия кредитования берут люди, которые живут "от зарплаты до зарплаты". Но сейчас выяснилось, что на это соглашается экономически активная и платежеспособная категория населения. Например, типичный пользователь Покупки Частями в monobank — человек от 25 до 44 лет (66% всех пользователей).

До сих пор украинцы брали в рассрочку дорогую технику, смартфоны или ноутбуки, а вот сейчас категория товаров намного шире. Так, потребителей интересует одежда, обувь, товары для дома и тому подобное.

Как сообщали Новини.LIVE, ПриватБанк осенью 2026 года запустил услугу "Мгновенная рассрочка для бизнеса". Это аналог услуги "Оплата частями", которой пользуются физлица и держатели карт. Так банк решил поддержать украинских предпринимателей, которые переживают сложные времена из-за полномасштабной войны с РФ.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что для украинских военнослужащих банки ввели кредитные каникулы. Это означает, что им можно не платить проценты и штрафы по кредитам в период службы. Известно, какие условия действуют в 2026 году.

покупки кредит во время войны оформление кредитов
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации