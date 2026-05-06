Товары в рассрочку для украинцев: почему оплата частями становится все популярнее

Покупка товаров в рассрочку приобретает все большую популярность среди украинцев. Покупатели в магазинах и на маркет-плейсах все чаще выбирают вариант, по которому сумма покупки разбивается на несколько равных частей. Поэтому для граждан такие условия — это не финансовая операция, а удобный способ получить товар сейчас, а платить за него потом.

Как изменился рынок онлайн-кредитов

Интерес со стороны украинцев к покупкам в рассрочку растет с каждым годом. Например, в начале 2022 года запрос на рассрочку подавал каждый 64-й клиент monobank, тогда как в 2026 — уже каждый 34-й. При этом на monoмаркет в этом году более 90% товаров покупаются через оплату частями.

Именно возможность делать несколько платежей с комфортной для покупателя суммой, как отметили в компании Prom, повышает частоту покупок в среднем на 15-20%. Об аналогичной статистике рассказала и совладелица группы Rozetka-Evo Ирина Чечеткина. При этом она отметила еще одно важное изменение, которое происходит с клиентами онлайн-платформы.

"Люди привыкают пользоваться этим инструментом в повседневных расходах", — подчеркнула бизнесмен.

Почему украинцы выбирают оплаты частями

Сервисы, такие как "Оплата частями", позволяют покупателям получить товар на выгодных условиях и не переплачивать за него, а у продавцов появляются новые клиенты. Для первой категории людей, при этом, важной становится не полная стоимость, а то, сколько денег нужно платить ежемесячно. Однако ошибочно считать, что заинтересованность в рассрочках растет только из-за того, что у потребителей изменились потребности.

"Рассрочка снимает барьер "купить сейчас или отложить", особенно в условиях неопределенности. Сегодня рассрочка — это уже не бонус, а базовая часть клиентского опыта в онлайн-покупках", - отметила Ирина Чечеткина.

Примечательно, что по итогам первого квартала 2026 года, как рассказал изданию руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, клиенты стали чаще брать рассрочки в интернете, игнорируя офлайн магазины. То есть рассрочка полностью перешла в онлайн. Здесь она встроена прямо в процесс оформления заказа.

Какие товары чаще всего выбирают украинцы в оплату частями

Ранее считалось, что такие условия кредитования берут люди, которые живут "от зарплаты до зарплаты". Но сейчас выяснилось, что на это соглашается экономически активная и платежеспособная категория населения. Например, типичный пользователь Покупки Частями в monobank — человек от 25 до 44 лет (66% всех пользователей).

До сих пор украинцы брали в рассрочку дорогую технику, смартфоны или ноутбуки, а вот сейчас категория товаров намного шире. Так, потребителей интересует одежда, обувь, товары для дома и тому подобное.

