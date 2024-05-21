Картки NovaPay зможуть бути зарплатними — як оформити

Картки NovaPay. Фото: facebook.com, novapay.ua

Платіжний сервіс NovaPay, створений групою компаній NOVA, надав для своїх клієнтів можливість використання карток як зарплатних та отримувати виплати від компаній. Заяви на отримання зарплати можна буде оперативно оформити у мобільному застосунку.

Про це інформує видання Forbes.

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Як зробити картку NovaPay зарплатною

За бажання клієнта отримувати заробітну плату на картку NovaPay, потрібно подати відповідну заявку.

Це можна зробити у мобільному застосунку компанії. Після цього її потрібно буде передати бухгалтеру компанії, де людина працює. Для цього здійснити:

авторизацію у застосунку NovaPay;

у меню з налаштуваннями картки знайти розділ "Виписки та довідки";

обрати заяву на отримання зарплати на картку NovaPay (електронна чи паперова);

внести дані в розділ "Роботодавець" (інші дані користувача підтягнуться автоматично);

сформувати заяву;

підписати заяву (електронний документ шляхом "Дія.Підпис", а паперовий — експортувавши у форматі.pdf, надрукувавши та підписавши від руки).

Переваги зарплатної картки NovaPay

Примітно те, що окрім можливості отримувати заробітну плату на карту NovaPay, клієнти матимуть багато переваг. А саме:

вигоду в розмірі 20% на оплату доставки посилок "Новою поштою", на оплату комісії за умовами післяплати;

вигідні тарифи на перекази коштів на картки інших банків (на здійснення переказу за реквізитами сума не обмежуватиметься, а ліміт на перекази за номерами карт дорівнюватиме 50 тис. гривень);

зняття готівкових коштів без комісії у відділеннях "Нової пошти" із мобільного застосунку NovaPay за допомогою штрихкоду чи в сумі до 50 тис. гривень у банкоматах по всій країні;

придбання облігацій NovaPay із правом вибору термінів та вигідними ставками.

Окрім того, якщо зробити картку NovaPay зарплатною, клієнтам не доведеться щоразу поповнювати її для оплати за відправлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

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