Карты NovaPay смогут быть зарплатными – как оформить

Украинцы будут получать зарплаты на карты NovaPay — как это будет работать
Платежный сервис NovaPay, созданный группой компаний NOVA, предоставил своим клиентам возможность использования карт как зарплатных и получать выплаты от компаний. Заявления на получение зарплаты можно будет оперативно оформить в мобильном приложении.
Об этом информирует издание Forbes.
Как сделать карту NovaPay зарплатной
При желании клиента получать заработную плату на карту NovaPay, нужно подать соответствующую заявку.
Это можно сделать в мобильном приложении компании. После этого ее нужно будет передать бухгалтеру компании, где человек работает. Для этого нужно выполнить:
- авторизацию в приложении NovaPay;
- в меню с настройками карты найти раздел "Выписки и справки";
- выбрать заявление на получение зарплаты на карту NovaPay (электронная или бумажная);
- внести данные в раздел "Работодатель" (другие пользовательские данные подтянутся автоматически);
- сформировать заявление;
- подписать заявление (электронный документ путем "Дія.Підпис", а бумажный — экспортировав в формате.pdf, напечатав и подписав от руки).
Преимущества зарплатной карты NovaPay
Примечательно то, что кроме возможности получать заработную плату на карту NovaPay, клиенты будут иметь много преимуществ. А именно:
- выгоду в размере 20% на оплату доставки посылок "Новой почтой", на оплату комиссии по условиям наложенного платежа;
- выгодные тарифы на переводы средств на карты других банков (на осуществление перевода по реквизитам сумма не будет ограничиваться, а лимит на переводы по номерам карт будет равен 50 тыс. гривен);
- снятие наличных средств без комиссии в отделениях "Новой почты" с мобильного приложения NovaPay с помощью штрихкода или в сумме до 50 тыс. гривен в банкоматах по всей стране;
- приобретение облигаций NovaPay с правом выбора сроков и выгодными ставками.
Кроме того, если сделать карту NovaPay зарплатной, клиентам не придется каждый раз пополнять ее для оплаты за отправку.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.
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