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Украинцы будут получать зарплаты на карты NovaPay — как это будет работать

21 мая 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Карты NovaPay смогут быть зарплатными – как оформить
Карты NovaPay. Фото: facebook.com, novapay.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Платежный сервис NovaPay, созданный группой компаний NOVA, предоставил своим клиентам возможность использования карт как зарплатных и получать выплаты от компаний. Заявления на получение зарплаты можно будет оперативно оформить в мобильном приложении.

Об этом информирует издание Forbes.

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Как сделать карту NovaPay зарплатной

При желании клиента получать заработную плату на карту NovaPay, нужно подать соответствующую заявку.

Это можно сделать в мобильном приложении компании. После этого ее нужно будет передать бухгалтеру компании, где человек работает. Для этого нужно выполнить:

  • авторизацию в приложении NovaPay;
  • в меню с настройками карты найти раздел "Выписки и справки";
  • выбрать заявление на получение зарплаты на карту NovaPay (электронная или бумажная);
  • внести данные в раздел "Работодатель" (другие пользовательские данные подтянутся автоматически);
  • сформировать заявление;
  • подписать заявление (электронный документ путем "Дія.Підпис", а бумажный — экспортировав в формате.pdf, напечатав и подписав от руки).

Преимущества зарплатной карты NovaPay

Примечательно то, что кроме возможности получать заработную плату на карту NovaPay, клиенты будут иметь много преимуществ. А именно:

  • выгоду в размере 20% на оплату доставки посылок "Новой почтой", на оплату комиссии по условиям наложенного платежа;
  • выгодные тарифы на переводы средств на карты других банков (на осуществление перевода по реквизитам сумма не будет ограничиваться, а лимит на переводы по номерам карт будет равен 50 тыс. гривен);
  • снятие наличных средств без комиссии в отделениях "Новой почты" с мобильного приложения NovaPay с помощью штрихкода или в сумме до 50 тыс. гривен в банкоматах по всей стране;
  • приобретение облигаций NovaPay с правом выбора сроков и выгодными ставками.

Кроме того, если сделать карту NovaPay зарплатной, клиентам не придется каждый раз пополнять ее для оплаты за отправку.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.

Также мы писали, что Ощадбанк обновил правила для клиентов, получающих пенсии на карточки финучреждения. Специалисты обратились к своим клиентам с важным разъяснением о возобновлении заблокированных выплат.

зарплаты
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